Kaligrafia dla każdego  

Będzie zmiana w organizacji warsztatów kaligrafii. - Pragniemy otworzyć podwoje klasztornego skryptorium przed indywidualnymi osobami odwiedzającymi opactwo tynieckie. Do tej pory bowiem możliwość udziału w podstawowym kursie pisania gęsim piórem, czyli podstaw kaligrafii, miały tylko zorganizowane grupy wycieczkowe - tłumaczy br. prof. Michał Gronowski OSB, kustosz Muzeum Opactwa w Tyńcu.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak ostrzyć gęsie pióro czy z czego wyrabiane są tradycyjny atrament oraz karty średniowiecznych ksiąg. - Opowiemy też, na czym polegał zawód skryby, przećwiczymy przykładowe kroje pisma przez opanowanie zapisu alfabetu oraz pisząc wybrane fragmenty tekstów łacińskich czy dowolnych wybranych przez siebie. Wyjaśnimy także, co to są liniuszek, minuskuła i majuskuła bądź galasówka oraz do czego służył skrybom agat - zachęca br. prof. Gronowski.

Począwszy od długiego weekendu majowego, będącego swoistą inauguracją tego cyklu warsztatów, możliwość udziału w trwających ok. godziny spotkaniach z podstaw kaligrafii będzie miał każdy indywidualny gość opactwa, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji miejsca.

Szczegółowe informacje o terminach warsztatów oraz ich kosztach są dostępne na stronie www.kultura.benedyktyni.com.