Przed publicznością Klubu Le Scandale wystąpił także instrumentalista Jarosław Michaluk. Artyści z nim grający połączyli tradycyjne jazzowe elementy z muzyką regionalną i ludową. Na scenie pojawił się również Kuba Badach, który oczarował zakopiańską publiczność, występując z repertuarem noszącym nazwę "Obecny. Tribute to Andrzej Zaucha". Materiałem tym oddał swoisty hołd zmarłemu artyście.

- Sądziłem, że będzie to płyta, którą zrobimy dla siebie, a to co się wydarzyło na przestrzeni lat, jest fenomenem, bo my gramy nieprzerwanie te koncerty od 2009 roku i wciąż możemy poszaleć na scenie, zaproponować te piosenki i dorzucić do tego sporą dawkę improwizacji. Państwo to akceptują i jest to największa nagroda - mówił z radością muzyk. Przywołał także wiele historii z poprzednich występów, ale nikt z publiczności zakopiańskiej nie wyszedł po piątym utworze, jak to zdarzyło się podczas jednego z występów.

Publiczność chętnie oklaskiwała też gwiazdę polskiej sceny muzycznej Urszulę Dudziak. W Zakopanem wystąpiła także Marta Zalewska.