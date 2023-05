Kraków. Pielgrzymka Słowaków  

Pątników przywitał ks. Zbigniew Bielas. - Serdecznie witam uczestników 16. Pielgrzymki Radia Lumen do sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Czekaliśmy na Was od 2019 roku i radujemy się bardzo z Waszej obecności w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Chcemy dziękować Bogu bogatemu w miłosierdzie za ten czas, który za nami. Przez ostatnie trzy lata przeżywaliśmy rozmaite przeszkody: najpierw pandemia ograniczała nasze pragnienia spotkania z Jezusem Miłosiernym na tym miejscu, potem wojna za naszą wschodnią granicą rozdarła nasze serca i mobilizowała nas do wielkiej modlitwy o miłosierdzie i pokój dla świata - powiedział rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Ks. Bielas przypomniał, że w zeszłym roku w Łagiewnikach przeżywana była 20. rocznica zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, którego dokonał na tym miejscu św. Jan Paweł II 17 sierpnia 2002 roku. - "Miłosierdzie nadzieją dla świata" - te słowa towarzyszyły rocznym przygotowaniom, w które włączyło się wiele wspólnot czcicieli Bożego Miłosierdzia z całego świata, także ze Słowacji. "W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój" - te słowa wybraliśmy z kolei jako hasło tegorocznego Święta Miłosierdzia. Te słowa towarzyszą nam również dzisiaj widzimy je na ołtarzu polowym. (…) Każdego dnia w tej bazylice wołamy do Boga bogatego w miłosierdzie: "pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei" - podkreślił.

W homilii bp Jozef Haľko mówił, że trzeba nam dziękować Panu Bogu za Jego wielkie miłosierdzie. Podkreślał, że każdy człowiek jest grzeszny i Bóg dobrze o tym wie, ale wciąż i wciąż każdemu z nas przebacza. Trzeba więc wciąż nam się nawracać i prosić o przebaczenie. - A jeśli sami już doświadczycie miłosierdzia, będziecie mogli nieść je innym - mówił, dodając, że o miłosierdzie trzeba nam prosić i za miłosierdzie dziękować. - Trzeba być nam pokornym i wdzięcznym - podkreślał, cytując słowa Pana Jezusa, które skierował do św. Siostry Faustyny, a które ona zapisała w "Dzienniczku". Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa: "Pokora i wdzięczność św. Siostry Faustyny", która została zorganizowana w 30. rocznicę powstania Radia Lumen. Wzięło w niej udział około 10 tysięcy pielgrzymów z całej Słowacji. Przed Godziną Miłosierdzia konferencję wygłosiła s. M. Clareta Fečova ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Pielgrzymkę zakończyła modlitwa w Godzinie Miłosierdzia o godz. 15 i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz pasterskie błogosławieństwo.