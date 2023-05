W rodzinie Łysoniów pszczoły są od trzech pokoleń. Pierwszą pasiekę założył Marian Badeński, który obecnie ma 89 lat i wciąż zajmuję się pszczelarstwem. Tradycję tę przejęła również jego wnuczka Barbara Łysoń, prezes Fundacji Apikultura. To właśnie ona wpadła na pomysł, by klimatyczne podziemia o bardzo specyficznej i przyjemnej atmosferze, które należą do rodziny, wykorzystać do stworzenia interaktywnego muzeum.

- W Polsce występuje ponad 450 gatunków pszczół. Ciekawostką dla osób niezwiązanych z pszczelarstwem może być to, że w obrębie pszczół miodnych wyróżniamy rasy, a potem jeszcze tzw. linie pszczół. Pszczelarz może więc wybrać taką, która najlepiej odpowiada warunkom, w jakich gospodaruje - opisuje Barbara Łysoń.

O takich właśnie i innych ciekawostkach można dowiedzieć się w Apilandii. Miejsce oddziałuje na wszystkie zmysły. - Słyszymy bulgotanie miodu, który płynie w przezroczystych rurach ciągnących się po ścianach oraz bzyczenie pszczół. Możemy poczuć, jaka jest temperatura w ulu w lecie i w zimie, wkładając dłonie do specjalnych pojemników, a także powąchać i posmakować miodu, dotknąć ula, ramki bądź woskowej węzy. Pszczoły są bardzo inspirujące i wiele im zawdzięczamy - tutaj można tego naprawdę doświadczyć - przekonuje Barbara Łysoń.

Na samym początku podziemnej wycieczki zwiedzających wita tylna część samochodu Fiat 126p! Jest w nim umieszczony specjalny monitor, na którym wyświetlany jest film z zaproszeniem do wspólnej wyprawy. To również upamiętnienie słynnego Rajdu z Maluchami z 2017 r., który odbywał się pod hasłem "Pszczoły przetrwają, gdy kwiaty zapylają".

W kolejnych częściach ekspozycji na zwiedzających czeka wiele kolorowych i podświetlanych tablic z informacjami o życiu pszczół oraz opisem metod pozyskiwania i obróbki miodu. W ciągu miesiąca w ramach wycieczek zorganizowanych interaktywne centrum pszczelarskie odwiedza blisko 3 tys. dzieci.

Apilandia to jednak nie tylko miejsce do zwiedzania - można tam również skorzystać także z bogatej oferty warsztatów. Młodsi mogą wykonać świece z wosku pszczelego, a starsi spróbować miodowych zabiegów pielęgnacyjnych. Pracę pszczelarza poznaje się natomiast dzięki wizycie w pobliskiej pasiece.

Szczegółowe informacje o pszczelim miejscu edukacyjnym dostępne są pod adresem www.centrum-apilandia.pl. Więcej o nim pisaliśmy w numerze 18. "Gościa Krakowskiego" (na 7 maja).

Dla naszych czytelników mamy rodzinne wejściówki do Apilandii wraz z upominkiem.

