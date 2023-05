W homilii metropolita krakowski przywołał świadectwo kard. Roberta Saraha, który zapytany o powód, dla którego odwiedza różne kraje europejskie, przypominając jego mieszkańcom o chrześcijańskich korzeniach naszej kultury i historii, odpowiedział, że w ten sposób spłaca dług wobec misjonarzy, którzy ewangelizowali Afrykę. Tę swoją misję nazywa też „sianiem ziarna Ewangelii”. Zdaniem abp. Jędraszewskiego święcenia diakonatu są w Kościele związane właśnie w posługą siania prawdy Ewangelii, którą otrzymali od Kościoła, dobroci serca (okazywania wsparcia ubogim i potrzebującym, przekazywania im w imieniu Kościoła dóbr materialnych) oraz oddawania swojego życia poprzez celibat i posłuszeństwo przełożonym.

- Patrzymy na Chrystusa - pierwszego siewcę słowa, dobroci i życia. I rozumiemy, że nie ma dla nas innej drogi niż ta, którą Chrystus sam wyznaczył i określił swoim postępowaniem i nauczaniem - mówił arcybiskup, dodając, że pójście za Jezusem wymaga szczególnej pokory. - Trzeba mieć świadomość, ile się otrzymało, bo to jest początek szczególnych relacji wierności między nami a Bogiem - mówił metropolita.

Co więcej, fundamentem wierności słowu, służby ubogim i dawania swego życia Chrystusowi i innym jest miłość w trzech wymiarach: miłość Boga do ludzi objawiona w Jezusie; miłość Chrystusa do każdego człowieka oraz odpowiedź miłości człowieka do Boga. - Jeśli nasze życie budujemy na tej miłości, jaką Bóg okazał nam w Chrystusie, to nasze serca mimo prześladowań, mimo nawet grożącego miecza przenika poczucie zwycięstwa i triumfu, którego świat nie jest w stanie dać - przekonywał metropolita.

Posłuchaj całej homilii abp. Marka Jędraszewskiego: