Noc Muzeów w Domu Rodzinnym Ojca Świętego Jana Pawła II  

Instytucja będzie wówczas działała wieczorem na specjalnych zasadach. O godz. 19 rozpocznie się zwiedzanie pod hasłem: "Mała ojczyzna Karola Wojtyły". "Dzięki strojom nawiązującym do mody z lat 20. i 30. XX wieku nasi przewodnicy postarają się przenieść zwiedzających do czasów dzieciństwa i młodości Jana Pawła II, spędzonych w przedwojennych Wadowicach. Będzie można poznać zarys historyczny miasta nad Skawą w czasach Austro-Węgier i zmiany, jakie nastąpiły po odzyskaniu niepodległości" - opisano na stronie internetowej muzeum.

Po zapoznaniu się z krajobrazem kulturalnym Wadowic sprzed 100 lat oraz z życiem codziennym rodziny Wojtyłów zainteresowani będą mogli posłuchać wykładu "Zamach na Jana Pawła II - kontekst i znaczenie", przygotowanego przez historyka Artura Obozę, głównego inwentaryzatora instytucji. Następnie zwiedzający będą mogli zapoznać się z materiałami filmowymi dotyczącymi wydarzeń z 13 maja 1981 r. i wysłuchać prelekcji o kontekście historycznym i religijnym zamachu na papieża.

W ramach Nocy Muzeów przewidziano także zwiedzanie indywidualne, które będzie się odbywać w godz. od 19.30 do 22. "Wejścia będą odbywać się co 15 min., a zwiedzający mogą skorzystać z systemu audioprzewodników. Wystawa stała to szesnaście stref tematycznych rozmieszczonych na czterech kondygnacjach. Prowadzą one śladami życia Karola Wojtyły - Jana Pawła II, opowiadając historię jego życia od narodzin w Wadowicach po wyniesienie do chwały ołtarzy. Na zwiedzanie warto zaplanować co najmniej godzinę" - informują organizatorzy.

Tegoroczna Noc Muzeów w Domu Rodzinnym Jana Pawła II wpisuje się też w Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Małopolsce. Jest to jubileuszowa, X już edycja tego największego wydarzenia poświęconego projektom zrealizowanym dzięki współfinansowaniu pieniędzmi unijnymi. "Serdecznie zapraszamy do spędzenia Nocy Muzeów w Domu Rodzinnym Jana Pawła II" - zachęcają pracownicy placówki.

Bilety na przygotowane przez pracowników wydarzenia w cenie 1 zł od osoby można kupić w kasie biletowej muzeum.