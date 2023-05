Wiara i nauka w dobie sekularyzacji - zaproszenie na konferencję  

Najnowszy stan wiedzy na temat pochodzenia świata i człowieka, relacja wiary i nauki i co współczesna nauka mówi o teorii Darwina - to wybrane tematy, które podejmą naukowcy z całego świata podczas Międzynarodowej Konferencji "Wiara i nauka w dobie sekularyzacji", która odbędzie się od 1 do 3 czerwca 2023 r. w podkrakowskich Niepołomicach.

Do Niepołomic przyjadą światowej klasy specjaliści, którzy prezentować będą najnowszy stan wiedzy na tematy takie jak: pochodzenie świata i człowieka, relacja wiary i nauki. - Nasi goście odpowiedzą na pytanie, co współczesna nauka mówi o teorii Darwina. Zaprezentują stan debaty w kwestii poszukiwania odpowiedzi na pytanie: czy świat jest dziełem przypadku czy też mamy do czynienia z "inteligentnym projektem" - mówi dominikanin dr Michał Chaberek, współorganizator konferencji.

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnego stanu nauki w kwestiach takich jak powstanie życia i gatunków. Tematyka ta łączy się z głośno dyskutowaną w USA teorią inteligentnego projektu (IP). Aż czterech z sześciu prelegentów to członkowie Discovery Institute, amerykańskiego think tanku, którzy od lat zajmują się popularyzacją teorii IP na całym świecie. Do Niepołomic przyjadą profesorowie: Michael Behe, Guilermo Gonzalez, Günter Bechly, Rick Sternberg, Rômulo Machado. Wszystkie wykłady i debaty konferencyjne będą tłumaczone na język polski.

Szczególnie ciekawie zapowiada się wykład pt. "Adam, Ewa i geny – o nagłym początku ludzkości. Ponad kodami DNA – epigenetyka i faksymile Księgi Rodzaju", który wygłosi prof. Richard von Sternberg. Na pytanie "Czy Ziemia jest kosmicznym pyłkiem czy uprzywilejowaną planetą? odpowie Prof. Guillermo Gonzalez. Co to znaczy, że Wszechświat jest precyzyjnie zestrojony? - to z kolei tytuł wykładu, którego autorem jest prof. Günter Bechly.

Wszystkie wykłady będą tłumaczone na język polski. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie oraz zakwaterowanie podczas trwania konferencji z 1. na 2. oraz z 2. na 3. czerwca. Każdy uczestnik po rejestracji otrzymuje ciekawy pakiet konferencyjny, zawierający m.in. książkę pt. „Czarna skrzynka Darwina” prof. Michaela Behe.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu konferencji i zasad uczestnictwa są dostępne na stronie www.wiarainauka.pl.