Dzień Dziecka w pociągu  

Kolejny już raz polskie koleje przygotowały świetną niespodziankę dla najmłodszych, którzy 1 czerwca mogą np. wejść na pokład pendolino i pokonać z opiekunem trasę z Krakowa do Warszawy za darmo.

Oferta dotyczy podroży po Polsce wszystkimi pociągami PKP Intercity w klasie 2. Uprawnione do skorzystania z niej są dzieci i młodzież do 16. roku życia. Darmowy bilet trzeba pobrać w kasie biletowej lub w pociągu u konduktora (z wyjątkiem pociągów pendolino). Bezpłatne podróże w 2. klasie możliwe są za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek dziecka, który należy okazać podczas kontroli biletów - może to być dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, a nawet książeczka zdrowia.

Warto przypomnieć, że dzieci do 4. roku życia przez cały rok mogą podróżować pociągami przewoźnika na podstawie biletu jednorazowego z ulgą 100 procent. Należy jednak pamiętać, że takie bilety będą ważne jedynie na przejazd, na który zostaną wystawione - na każdą podróż trzeba więc pobrać oddzielny bilet.

Biorąc pod uwagę godziny odjazdów i liczbę składów kursujących 1 czerwca do Warszawy, można śmiało wybrać się z dziećmi z Małopolski na kilkugodziny spacer do stolicy. Pierwszy pociąg wyjeżdża przed godz. 6, a ostatnie pendolino z dworca Warszawa Centralna w kierunku Kraków Główny wyrusza w trasę przed 21. Na pokonanie trasy między Krakowem a Warszawą lub w odwrotnym kierunku pociąg pendolino potrzebuje 2 godzin i kilkunastu minut.