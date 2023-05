W czasie jego trwania przedsiębiorcy, jednostki administracji publicznej oraz placówki kultury i sztuki zapraszają chętnych, by z bliska obejrzeć małopolskie realizacje, które zostały sfinansowane z funduszy europejskich.

- Wszystkie zaangażowane instytucje chcą pokazać, jakie korzyści niosą ze sobą projekty finansowane z Funduszy Europejskich, jakie innowacyjne rozwiązania zostały wprowadzone na rynek, jakie są możliwości rozwoju biznesu czy jakie projekty służą ochronie środowiska naturalnego. Dni Otwarte Funduszy Europejskich to doskonała okazja, by poznać różnorodność projektów, które wzbogacają nasz region - zaprasza do udziału w dniach otwartych na stronie www.malopolska.pl marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Atrakcje, które są prezentowane od 12 do 14 maja, skierowane są do szerokiej publiczności i w większości mają charakter bezpłatny. Coś atrakcyjnego dla siebie znajdą na pewno tak dzieci, jak i dorośli.

W sobotę 13 maja z uwagi na piękną pogodę, wiele osób wybrało się do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, by zobaczyć niebywałe okazy roślin, które już od 240 lat prezentuje to wyjątkowe miejsce na mapie Krakowa i całej Polski. Dużym zainteresowaniem cieszyło się też lądowisko helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kokotowie, gdzie chętni mogli wziąć udział w szkoleniu z pierwszej pomocy medycznej. - Myślę, że to bardzo dobry sposób na promocję wszystkich działań, które zrealizowano ze środków Unii Europejskiej. Poprzez oglądanie tego, co udało się stworzyć lub odświeżyć, widzimy wyraźnie, że środki unijne naprawdę trafiają do Polski i są wykorzystywane na projekty, które dotyczą każdego z nas - ocenia pani Katarzyna z Wieliczki, która do krakowskiego ogrodu z roślinnością z różnych zakątków świata przyjechała z całą rodziną.

Dla tych, którym bardziej podobają się nowinki technologii, przygotowano natomiast piknik rodzinny w Krakodlew S.A., podczas którego można było spróbować odnaleźć się w rzeczywistości VR czy też zbudować z klocków LEGO fragment automatycznej linii odlewniczej. - Cieszymy się, że możemy rodzinom przybliżyć nasze pomysły i propagować odlewnictwo, które spotykamy tak naprawdę na każdym kroku w codziennym życiu, i które dzięki środkom z funduszy europejskich staje się coraz bardziej nowoczesne i zautomatyzowane - przyznaje Mateusz Śmietana z firmy Krakodlew S.A.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu z listą atrakcji, które można obejrzeć jeszcze dzisiaj, dostępne są na stronie www.fundusze.malopolska.pl.