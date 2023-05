Gra terenowa z okazji urodzin św. Jana Pawła II  

Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Gmina Wadowice oraz Sherlock Wadowice zapraszają do udziału w grze terenowej pt. "Karol Wojtyła i miasto Jego młodości".

Z okazji 103. rocznicy urodzin papieża Polaka wspomniane podmioty zachęcają do udziału w grze wszystkie szkoły podstawowe z gminy Wadowice. Można wytypować jedną drużynę składającą się od dwóch do maksymalnie dziesięciu uczniów klas od VI do VIII wraz z opiekunem.

"Gra została stworzona z niezwykłą starannością i będzie nie lada wyzwaniem, a przede wszystkim świetną zabawą, która pozwoli uczestnikom w nietuzinkowy sposób poznać bliżej postać młodego Karola Wojtyły oraz Wadowic z lat dwudziestych ubiegłego wieku" - przekonują organizatorzy.

Zgłoszenia grup wraz z imieniem i nazwiskiem oraz numerem kontaktowym opiekuna należy przesyłać na adres mailowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Wadowicach: sp1@wadowice.pl najpóźniej do 16 maja. W przypadku bardzo złej pogody, gra terenowa odbędzie się w innym terminie, o czym organizatorzy poinformują wszystkie zgłoszone szkoły. W razie jakichkolwiek pytań trzeba kontaktować się z Wydziałem Promocji Miasta Wadowice pod numerem tel. 692 622 587.

Zgłoszone grupy uczestników zbiorą się dokładnie 18 maja o godz. 9 na wadowickim rynku w pobliżu pomnika św. Jana Pawła II. Tam każda drużyna otrzyma pakiet startowy z mapą i kartami: lokacji, zadań oraz detali.

Gra potrwa do godz. 11.30, a w jej trakcie na swojej drodze uczestnicy spotkają aktorów, którzy przekazywać będą różne zadania do wykonania. Za ich poprawne wykonanie grupy zbiorą punkty.

Po zakończonej grze uczestnicy będą mogli wzięli udział w uroczystej Mszy św. w wadowickiej bazylice z okazji 103. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Po Eucharystii (ok. godziny 13) w sali teatralnej w Domu Katolickim odbędzie się wręczenie upominków dla wszystkich członków zebranych drużyn oraz nagród dla zwycięzców gry terenowej. Zabawę zwieńczy wykonanie pamiątkowego zdjęcia.