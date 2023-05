Wadowice. Koncert z okazji urodzin papieża Polaka  

Organizatorami koncertu są Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II oraz gmina Wadowice. Jak wskazują, urodzinowe koncerty w mieście dzieciństwa papieża Polaka to już coroczna tradycja. "Są one okazją nie tylko do radosnego świętowania, ale przede wszystkim do oddania hołdu patronowi Małopolski i budowania wspólnoty wokół jego postaci" - podkreślają.

Obchody 103. rocznicy urodzin Karola Wojtyły rozpoczęły się 18 maja. Rano w Wadowickim Centrum Kultury odbyła się sesja Rady Miejskiej, a po niej pod pomnikiem Ojca Świętego złożono kwiaty. W bazylice Ofiarowania NMP odprawiono Mszę św., której przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Natomiast 20 maja o godz. 16 rozpocznie się pokaz orkiestr strażackich pt. "Strażacy Ojcu Świętemu w hołdzie". Po nim i po wieczornej Eucharystii w wadowickiej bazylice zabrzmią pieśni w wykonaniu chóru Alpini Lugagnani.

21 maja, oprócz wspomnianego koncertu grupy Pectus, chętni będą mogli wziąć udział w Festa Italiana na wadowickim rynku. Wydarzenie "On jest naszą siłą" rozpocznie się natomiast o godz. 19.30. "Zapraszamy do wspólnego świętowania urodzin Jana Pawła II Wielkiego!" - namawiają organizatorzy.

"Gość Niedzielny" jest patronem medialnym koncertu zespołu Pectus w Wadowicach.