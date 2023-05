Wadowice. Dziękczynienie za św. Jana Pawła II  

Przypominając postać papieża Polaka arcybiskup stwierdził w swej homilii, że nauczanie papieża jest nadal aktualne i ważne. - Św. Jan Paweł II przeszedł przez ważny odcinek dziejów Kościoła i Polski. Pokazał sobą co to znaczy być uczniem Chrystusa i prawym synem tej ziemi. Dziś, dziękując za niego Bogu, prosimy naszego Ojca, by św. Jan Paweł II nas wspierał w naszych zmaganiach o otwieranie drzwi współczesnego świata Chrystusowi, o budowanie w pełni wolnej, suwerennej, solidarnej Polski, która rozumie siebie poprzez Ewangelię - powiedział abp Jędraszewski.

Wcześniej odniósł się również do ostatnich ataków na Jana Pawła II. - Duch Święty w naszych sercach i umysłach sprawia, że jesteśmy pełni radości, że ten kolejny zamach na św. Jana Pawła II nie odniósł zamierzonych przez jego mocodawców skutku. Ta kampania, wymierzona w dobre imię papieża przestała działać i możemy znów wysławiać Boga za to, że On - Najlepszy Ojciec w swej opatrzności nam go dał - zaznaczył hierarcha.

Arcybiskup podkreślił, że św. Jan Paweł II był niezwykle zakorzeniony w dzieje ojczyzny i miał świadomość zadań wynikających z Polskiej i chrześcijańskiej tożsamości. Metropolita stwierdził, że współcześnie przed wiernymi stoi zadanie, by nie ulegać społecznemu darwinizmowi, nie spoglądać na innych z pogardą i przez pryzmat bogactwa. Trzeba być uczciwym, solidarnym i okazywać pomoc potrzebującym. - Jakże ważne jest dziś nieustanne powracanie do tego, co znaczy małżeńska przysięga i wierność, trud wychowywania dzieci w miłości i odpowiedzialności. Trud, który sprawia, że rodzice mogą zasłużyć na to, że dziecko z szacunkiem i miłością może powiedzieć: "To moja mama i mój tata". Na ten szacunek trzeba umieć zasłużyć, o czym z taką pasją mówił także św. Jan Paweł II. Jakże obcym naszym sumieniom muszą być hasła, że aborcja jest prawem kobiety, to znaczy - prawem do zabijania. To prawo przewrotne i diabelskie, prowadzące do nieszczęść osobistych i społecznych. Jakże ważną rzeczą jest troska o młodzież, o nowe pokolenie Polaków - wskazywał metropolita krakowski.