Odwiedzając to miejsce, dowiecie się m.in., z jakiego powodu na lotniskach pracują sokolnicy i co dzieje się ze świstakiem, gdy zapada on w zimowy sen.

Do odkrywania tajemnic górskich zwierząt zapraszają m.in. Lubo, Szron, Halny, Limba, Lucek, Czareczka, Paputka, Bruno, Maniek, Tupi i Tupitu, a wchodzących do świata tatrzańskiej przyrody wita istny kalejdoskop dźwięków: słychać pomruki, pohukiwania, wrzaski, a nawet świsty, lub - jak kto woli - gwizdy. Wiele z tych odgłosów wydają drapieżne ptaki zamieszkujące przestronne woliery: puchacz europejski, płomykówka, myszołów, myszołowiec towarzyski, raróg górski, pustułka, sokół wędrowny oraz orzeł stepowy.

- Nasi goście często myślą, że drapieżne ptaki powinny cały dzień latać i że za dużo tutaj siedzą. A drapieżniki stają się aktywne dopiero wtedy, gdy czują głód. Gdy są najedzone, odpoczywają i trawią - tłumaczy Piotr Matusiak, sokolnik z 14-letnim doświadczeniem, i prezentuje sokoła, z którym pracuje. - Gdy sokół dorośnie, potrafi osiągnąć prędkość 390 km/h. Jest niczym żywy pocisk, a pikując w dół, gdy już wypatrzy zdobycz ("zoomuje" ją z odległości 3 km, a jego kąt widzenia wynosi aż 160 stopni), wytrzymuje przeciążenia wysokości dzięki... czarnemu pigmentowi, który znajduje się w jego piórach - opowiada sokolnik. Co ciekawe, gdyby karmić sokoła mięsem z supermarketu, najpewniej padłby po kilku tygodniach, bo takie kurczaki nie mają już zbyt wielu wartości odżywczych. Ptak musi dostawać martwe myszy, jednodniowe kurczaki, przepiórki albo specjalną karmę, którą trzeba ważyć, by zbytnio nie przytył. - Obecnie sokolnicy pracują nie tylko w takich miejscach jak TPE, przygotowując pokazy, ale jesteśmy też wynajmowani do pilnowania upraw owoców przed szpakami (widząc drapieżniki, szpak nie zbliży się do wiśni czy plantacji borówki amerykańskiej). Jesteśmy też obecni na wszystkich europejskich lotniskach, wypuszczając sokoły przed startem i lądowaniem samolotu. Chodzi o to, by odstraszyć małe ptaki, które mogłyby wpaść do silnika i spowodować katastrofę - tłumaczy P. Matusiak.

Prawdziwymi gwiazdami parku są zaś świstaki. O ich opiekunce Katarzynie Diakiewicz w ubiegłym roku zrobiło się głośno w mediach, gdy na jakiś czas została "zastępczą mamą" dla dwóch maleństw. - W gniazdach świstaków mamy zamontowane kamery, więc zauważyliśmy, że pojawiły się młode. Niestety, matka zbytnio się nimi nie zajmowała i w końcu zapadła decyzja, że trzeba je stamtąd zabrać. Te "dziewczynki" powinny już wtedy ważyć 600 g, a ważyły tylko 150. Karmiłam je co kilka godzin i zaczęły ładnie rosnąć - wspomina Kasia. Dziś Myszka i Iskierka dokazują co sił i są bardzo ciekawe świata. W poprzednich latach w TPE na świat przyszły też trzyletnie już Tupi i Tupitu oraz dwuletnia Niuniusia. - I w tym roku na początku maja zobaczyliśmy, że znów urodziły nam się świstaki, ale musi jeszcze minąć trochę czasu, zanim przywitają się z nimi goście parku - mówi K. Diakiewicz. Tłumaczy też, co dzieje się ze świstakiem, gdy zapada w zimowy sen, czyli w hibernację - temperatura jego ciała spada do temperatury otoczenia (3 do 5 stopni), a tętno - do zaledwie 15 uderzeń serca na minutę.

Więcej informacji o Tatrzańskim Parku Edukacyjnym można znaleźć na www.tpe.edu.pl. Więcej o nim pisaliśmy też w numerze 20. "Gościa Krakowskiego" (na 21 maja).

