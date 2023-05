Michał Wsiołkowski, odpowiedzialny za projekt, przekonuje, że posługujący w liturgii mają dużo rzeczy do zrobienia oraz mnóstwo szczegółów do dopracowania i przygotowania. - Dlatego w tych dniach warsztatów chcemy zastanowić się, co zrobić, żeby modlić się tym, w czym uczestniczymy. Czyli jak naszą posługę uczynić modlitwą - przybliża.

W wydarzeniu mogą wziąć udział ceremoniarze, nadzwyczajni szafarze Komunii św., lektorzy i akolici, klerycy, zakrystianie, animatorzy i pasjonaci liturgii w wieku od 16 lat wzwyż. Nie są to zatem rekolekcje dla najmłodszych ministrantów.

Warsztaty Ministrantury Niezwykłej poświęcone są posługom liturgicznym w ich aktualnej formie, do niedawna zwanej formą zwyczajną rytu rzymskiego, choć z uwzględnieniem ich całego bogactwa i kontekstu historycznego. Zapisy na wydarzenie już się rozpoczęły - zgłoszenia można nadsyłać poprzez formularz na stronie www.warsztaty.mn/ministranci.

Centralnym punktem dnia będzie codzienna asysta na uroczystej Mszy św. i aż trzy razy odbędzie się ona pod przewodnictwem biskupa. Ciekawymi propozycjami będą także spotkania z ceremoniarzami papieskimi oraz zwiedzanie niedostępnych na co dzień zakamarków budowli sakralnych: konwentu i bazyliki Świętej Trójcy wraz z zakrystiami, katedry na Wawelu oraz opactwa benedyktynów w Tyńcu.

Uczestnicy wysłuchają też konferencji bp. Michała Janochy z Warszawy i ks. dr. Pawła Barana, proboszcza katedry wawelskiej i absolwenta Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża. Przewidziano również wykłady m.in.: ks. dr. Krzysztofa Marcjanowicza - ceremoniarza papieskiego i podsekretarza Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, o. dr. Dominika Jurczaka OP - dziekana Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu "Angelicum", wykładowcy Pontificio Ateneo Sant’Anselmo i przewodniczącego Komisji Liturgicznej Zakonu Kaznodziejskiego oraz ks. dr. Krzysztofa Porosły - absolwenta Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie.

Fundacja "Dominikański Ośrodek Liturgiczny" dąży do tego, by wszyscy mogli świadomie uczestniczyć w pięknej liturgii. Organizuje warsztaty, rekolekcje i katechezy, wydaje książki i nagrania muzyczne oraz tworzy przedmioty, które podkreślają treść i godność celebracji liturgicznej, a także organizuje środowisko osób zaangażowanych w odnowę liturgii. Jest organizacją pożytku publicznego.