Zapisy na Pielgrzymkę Dominikańską  

200 lat temu rozpoczęto budowę Kanału Augustowskiego. Budowniczy nazywał go arcydziełem To było prawdziwie rewolucyjne przedsięwzięcie. Inżynieryjny majstersztyk. 200 lat temu rozpoczęto budowę Kanału Augustowskiego, a sam jego budowniczy, dowódca powstania listopadowego, nazywał go arcydziełem.