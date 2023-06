Konkurs został zorganizowany po to, by wpierać młode dziennikarskie talenty i pomagać im spełniać marzenia w medialnym świecie. Przez wszystkie lata nic się w tej kwestii nie zmieniło, a kapituła konkursu stara się wyróżniać te prace, z których biją świeżość, innowacyjność oraz chęć przybliżania odbiorców do tego, co bez pomocy dziennikarza byłoby dla nich odległe.

- Nagroda im. Bartka Zdunka, któremu nie dane było zadebiutować w świecie mediów, to nasz flagowy projekt i z tej nagrody jesteśmy dumni, bo chcemy nie tylko kształcić młodych, dobrych, profesjonalnych dziennikarzy, ale też promować najlepszych. Na gali są zaś obecni ci, którzy mają w sobie jeszcze "to coś". Wygrywają, bo pokazują wrażliwość, profesjonalizm, zaangażowanie społeczne - mówił podczas gali, która odbyła się w Klubie Dziennikarza "Pod Gruszką", ks. dr Sławomir Soczyński, opiekun Dziennikarskiego Koła Naukowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII i prorektor uczelni, zauważyła z kolei, że współczesne studiowanie dziennikarstwa i rozwijanie idei Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII nie byłoby pewnie możliwe bez tego, co zostawił po sobie śp. ks. Andrzej Baczyński. - On był fundamentem tego wszystkiego, co dziś przekazujemy studentom - przekonywała M. Duda.

W kategorii "Reportaż po debiucie", której patronuje zmarły w 2006 r. Paweł Migas, dziennikarz "Gościa Krakowskiego", nagrodę zdobyła Katarzyna Kozak za materiał "Spławik znad Wisły". Kapituła konkursu doceniła bowiem fakt, iż praca Kasi jako jedyna ze zgłoszonych w tym roku w tej kategorii, zachowała cechy gatunku reportażu, a także to, iż autorka zdecydowała się opowiedzieć historię człowieka niebagatelnego, nieznanego szerszej grupie odbiorców. Co ważne, Katarzyna zrobiła to w sposób ciekawy i pokazuje, że drzemie w niej dziennikarska iskierka. Nic dziwnego - Kasia już w szkole średniej pracowała w Radiu Akademickim w Lublinie, a teraz mieszka w Warszawie, jest na II roku etnologii i antropologii kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i pracuje jako reporterka w radiu chilizet. Pokazując zaś postać pana Pawła Ściborowskiego chciała zwrócić uwagę nie tylko na jego pasję wędkarza, ale też na jego magiczne wręcz podejście do rzeki, łowienia i całego rytuału pójścia na ryby związanego z obserwacją otaczającej przyrody.

W kategorii "Młodzi twórcy filmowi", której patronuje śp. ks. Andrzej Baczyński, nagrodzona została praca "Cisza" autorstwa Liwii Rudnickiej. Liwia zrobiła ten film, przygotowując portfolio do łódzkiej filmówki. Ostatecznie nie dostała się tam - studiuje na kierunku digital media na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a kręcąc "Ciszę", chciała zwrócić uwagę na osamotnienie ludzi starszych. Jak mówi, nagroda dodaje jej skrzydeł, a w przyszłości chciałaby zostać montażystką filmową.

Kategoria "Inicjatywa Roku" należała tym razem do Rafała Kargola, studenta V roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej UPJPII, który stworzył podcast poświęcony historii Formuły 1. Kiedyś w ogóle nie interesował się tym sportem, a dziś wie o nim (prawie) wszystko, choć mówi, że nie jest kopalnią wiedzy. Tą wiedzą chce się jednak dzielić z innymi i popularyzować ten rodzaj sportu.

W ostatniej kategorii - "Debiut Publicystyczny" - najlepszy okazał się Bartłomiej Bujas, prowadzący w Radiu Kraków audycję "Polityczny ring młodych". Co ciekawe, idąc w 2019 r. na praktykę do radia, ani trochę nie interesował się polityką. Myślał, że będzie DJ-em prowadzącym jakąś audycję muzyczną, by umilać ludziom czas. Radiowcy mieli jednak inny pomysł i z każdym kolejnym tygodniem Bartek odkrywał w sobie nową pasję. Dziś bez newsów nie potrafi żyć (tym zajmuje się przez cały tydzień), a audycja jest jakby dodatkiem do tej codzienności i wisienką na torcie, która daje mu mnóstwo satysfakcji. Z zaproszonymi gości porusza wszystkie tematy - od lokalnych i społecznych po ogólnopolskie i polityczne. Ważne jest też to, że jak mało kto potrafi zapanować nad emocjami rozmówców, w związku z czym udowadnia, że nawet wymieniając trudne argumenty, można robić to sposób kulturalny, szanując drugiego człowieka.

Organizatorami konkursu są: Dziennikarskie Koło Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, krakowski oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (fundator kategorii "Debiut publicystyczny" i "Inicjatywa roku"), redakcja "Gościa Krakowskiego" (fundator kategorii "Reportaż po debiucie") oraz Fundacja im. ks. prof. Andrzeja Baczyńskiego (kategoria "Młodzi Twórcy Filmowi"). Partnerem Nagrody Młodych Dziennikarzy jest zaś Fundacja św. Królowej Jadwigi przy UPJPII.