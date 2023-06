Uwielbienie na Rynku Głównym  

Spotkanie organizuje zespół Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej. - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to czas, by odkryć, że Jezus to nie postać historyczna, ale Bóg, który jest obecny realnie w naszej codzienności. Nasze uwielbienie ma wiernym pomóc odkryć tę prawdę - zapowiada ks. Mariusz Susek, przewodniczący sekretariatu.

Podczas tegorocznej edycji "Jestem!" zgromadzeni spotkają się z Marcinem Zielińskim, liderem wspólnoty "Głos Pana", i Marcinem Królem, wokalistą i kompozytorem muzyki uwielbieniowej. - Opowiedzą oni o swoim doświadczeniu Jezusa, który bardzo mocno wkroczył w ich życie i tak samo chce działać w życiu innych ludzi - opisuje Andrzej Sobczyk, zaangażowany w organizację i promocję wydarzenia.

Spotkanie "Jestem!" rozpocznie się 7 czerwca o godz. 19. - Mamy nadzieję, że ten czas będzie poruszającym przygotowaniem do Bożego Ciała. I że wyjście z Chrystusem w przestrzeń publiczną, jaką jest centrum Krakowa, zwróci także uwagę przechodniów i skłoni ich do refleksji - podkreśla Sobczyk.

Co roku zebrani na krakowskim rynku dają się porwać śpiewowi i modlitwie, głośno klaszcząc i wznosząc w geście uwielbienia ręce. - Uwielbienie nie jest prostą formą modlitwy. Wymaga całkowitego zaufania Bogu i poczucia, że jest się przez Niego mocno kochanym. Zachęcamy, by wspólnie z nami przeżyć taką właśnie bliskość, dopełnioną świadectwami i śpiewem - namawia do udziału w wydarzeniu Sobczyk.

Wydarzenie ewangelizacyjne związane z Bożym Ciałem poprzedzać będzie trzydniowe modlitewne Jerycho w kościele św. Wojciecha na Rynku Głównym w Krakowie. Szczegółowe informacje o spotkaniu "Jestem!" dostępne są na stronie www.ne.diecezja.pl.