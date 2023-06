Sopot i Zakopane. 30-lecie współpracy partnerskiej  

Podczas wernisażu dyrektor ZCK Beata Majcher opowiedziała o idei wystawy, o jej odsłonach w Sopocie i na Krupówkach, o tym, co łączy oba miasta partnerskie: Zakopane i Sopot. Wspomniała również, że Zakopiańskie Centrum Kultury otrzymało do organizacji od miasta - po willi Czerwony Dwór i Miejskiej Galerii Sztuki - trzecią instytucję kultury. Stacja Kultura Zakopane to działające nowoczesne Centrum Informacji Turystycznej, Galeria Stacja Kultura oraz klubokawiarnia, która obecnie pełni funkcję wystawienniczą, w najbliższym czasie będzie miejscem spotkań i koncertów.

O 90. rocznicy nadania praw miejskich Zakopanemu, o 200 latach istnienia kurortu Sopot, a także o jubileuszu 30 lat partnerstwa Zakopanego i Sopotu opowiedziała wiceburmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica. - W związku ze wspomnianymi jubileuszami udało nam się stworzyć tę wyjątkową wystawę. Dla mnie to ogromna duma, że to partnerstwo nie jest tylko partnerstwem samorządowym, urzędniczym, ale przełożyło się ono również na sferę kultury, a co dla mnie najważniejsze - również oświaty - zaznaczyła A. Nowak Gąsienica.

Podziękowania za możliwość stworzenia wspólnej wystawy złożyli również wiceprzewodniczący Rady Miasta Sopotu Piotr Bagiński oraz dyrektor Muzeum Sopotu Karolina Babicz-Kaczmarek, która wręczyła na ręce Beaty Majcher wyjątkowy prezent: pamiątkę po dawnej restauracji "Zakopane", która mieściła się w Sopocie.

Po oficjalnej części wieczoru, publiczność przeniosła się do Klubu w podziemiu Stacji, gdzie odbył się kameralny koncert Hani Malaciny-Karpiel.

Wystawę Turyści i Kuracjusze można oglądać od poniedziałku do piątku od 11.00 do 16.00. Wystawa potrwa do grudnia.