Największa góralska kapela, która liczy już ponad 200 osób, 10 czerwca uczciła w ten sposób 103. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Damian Pałasz, lider MAJ i szef Stowarzyszenia "Mała Armia Janosika", tłumaczy też, że majówkami, które swój początek mają w uroczystych obchodach 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego, zespół każdego roku chce też wyrazić swoją wdzięczność za pontyfikat Jana Pawła II i oddawać mu hołd. To jednak nie wszystko - Małej Armii Janosika zależy bowiem, by nauczanie największego z naszych rodaków i jego duchowy testament nie zostały nigdy zapomniane, dlatego podczas koncertów są przypominane różne fragmenty najważniejszych homilii papieża Polaka.

- Gdzieś musi tkwić ta niezwykła siła jednocząca tak ogromną grupę ludzi wokół muzyki, inspirująca do odkrywania i szlifowania swoich talentów. My wierzymy, że to zasługa św. Jana Pawła II. Dążenie do odkrywania w sobie prawdy, miłości, Boga jest bowiem bliskie ludziom Podhala i tym, dla których góry stanowią inspirację do pokonywania słabości, wspinania się czasem wbrew światu do góry, pod prąd - przekonuje D. Pałasz.

Majówka jest również wyrazem pamięci o rodzinach członków zespołu, sąsiadach, przyjaciołach i wszystkich tych, którym nie zawsze udaje się dotrzeć na koncerty MAJ w różnych częściach Polski i poza jej granicami.

Warto dodać, że zespół poprzez swoją działalność nieustannie promuje kulturę góralską oraz uczy, aby ją szanować.