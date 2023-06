Bp Muskus: W Sercu Boga jest miejsce dla każdego  

Krakowski biskup pomocniczy przewodniczył uroczystościom odpustowym i wprowadził do świątyni relikwie św. Małgorzaty Marii Alacoque.

W homilii bp Muskus wyjaśniał, że dobre Serce Boga przyjmie każdego, kto szuka w Nim nadziei. - Jezus mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy”, nie reglamentuje ani nie ogranicza dostępu do Siebie, nikogo nie przekreśla, chce ofiarować się każdemu bez wyjątku, zwłaszcza utrudzonym, zmęczonym, załamanym i wątpiącym. Jego Serce jest dla każdego - podkreślał.

Odwołując się do objawień mistyczki św. Małgorzaty Marii Alacoque, mówił, że w Sercu Boga jest miejsce dla serca człowieka.

- W Jego Sercu znajdujemy schronienie i odpoczynek we wszystkich naszych ludzkich biedach. Nie można o tym zapominać zwłaszcza wtedy, gdy przygniata nas grzech i poczucie winy, kiedy to, zamiast przylgnąć do Boga, unikamy Go, staramy się ukryć popełnione zło - dodał krakowski biskup pomocniczy.

- Co nam daje odwagę do zmierzenia się z uczynionymi krzywdami? Przebaczająca miłość Pana. Co nam pozwala skonfrontować się ze skutkami zła, wynagrodzić je, naprawić? Ufność, że Bóg nigdy nie przestaje nas kochać, że pragnie tylko, byśmy na Jego miłość odpowiadali miłością, a nie ucieczką i odrzucaniem Jego i bliźnich - zaznaczył.

Według kaznodziei, człowiek może i powinien oddać swoje serce Bogu, by On je „ukształtował, wypełnił dobrocią, dał zdolność kochania, rozżarzył miłością”. - Zamknięcie się na Boga, działanie na własną rękę, bardzo często prowadzi do utraty wrażliwości, do obojętności na potrzeby bliźnich. Jak mówi papież Franciszek, ludzkie serce zakłada na siebie pancerz. To od nas więc zależy, czy nasze serce będzie pełne życia, potrafiące kochać, czy stanie się miejscem postępującej martwoty, paraliżu, niemocy i braku miłości - przestrzegał.

Jak zauważył kaznodzieja, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest streszczeniem Ewangelii do jednego słowa - serce. - Celebrowanie prawdy, że Bóg ma Serce, że nasze ludzkie serca mogą upodobnić się do Jego dobrego, kochającego Serca, to wspaniały przywilej uczniów Jezusa. Bądźmy mu wierni - apelował.

- Niech nasze słowa, czyny, modlitwy, nasze spotkania z innymi, będą pokornym i radosnym głoszeniem Jezusa, który swoje Serce otworzył dla nas, byśmy potrafili nasze serca otwierać dla Niego i dla braci - zachęcał.

Na zakończenie bp Muskus podkreślał, że życie wciąż stwarza okazje, by człowiek stawał się apostołem dobra - „człowiekiem z sercem na dłoni”. W tym kontekście poprosił mieszkańców Nowego Targu, by pomogli chorej na SMA małej Kamilce Gil.

Na uroczystości odpustowe bp Muskus przywiózł 10 wypalonych w glinie serduszek z napisem „Dziękuję, Kamilka”. Są one przeznaczone na pomoc dla nowotarżanki. Serca zostały wykonane na specjalne zamówienie przez podopiecznych i opiekunów Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie. Pomagając Kamilce, można więc wesprzeć również podopiecznych skawińskiego ŚDS.