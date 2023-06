Rabka. "Tak" dla rodziny w uzdrowisku!  

Rabczański marsz rozpocznie się Mszą święta o godzinie 14:00 w kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus, a następnie punktualnie o godzinie 15:00 kolumna prowadzona przez Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Tenczynie wyruszy spod kościoła do rabczańskiego amfiteatru, gdzie będzie miał miejsce piknik rodzinny z wieloma atrakcjami dla dzieci i dorosłych.

Piknik zainauguruje koncert zespołu dziecięcego „Prowadź mnie” z Wieliczki pod kierownictwem Pawła Piotrowskiego. Następnie odbędą się koncerty lokalnych artystów (Schola „Sta Allegro" Skawa, Zespół Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Najświętszej Rodziny w Rabce-Zdroju, Stowarzyszenie Dzieci Maryi Rabka-Zdrój, Chór Gospel Mszana Dolna, Cantantes Angelicus).

Zwieńczeniem pikniku będzie koncert uwielbieniowy zespołu Mocni w Duchu.

Organizatorzy zapewniają również szeroką gamę atrakcji takich jak m.in.: warsztaty pszczelarskie, wozy strażackie, warkoczyki, malowanie twarzy, loteria fantowa, konkursy, domowe jedzenie, wata cukrowa, dmuchańce, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

- Marsz dla Życia i Rodziny jest manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i poszanowania życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci. Marsz jest przede wszystkim świętem rodzin, stanowiącym okazję do tego, by publicznie manifestować radość z posiadania rodziny, by spotkać osoby, z którymi dzielimy te same wartości i zarażać innych swoim szczęściem - tłumaczy Klaudia Pietraszek z Rabki.

Organizatorami tegorocznego rabczańskiego marszu są: Domowy Kościół rejon X Rabka-Zdrój, Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Najświętszej Rodziny w Rabce-Zdroju, Fundacja Gloryfikat, Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju.

Wydarzeniu w Rabce patronuje m.in. "Gość Niedzielny".