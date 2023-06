Niedziela pod znakiem lotnictwa  

To Zachód powinien prosić Ukrainę o wstąpienie do NATO. Jej członkostwo w Sojuszu zwiększyłoby bezpieczeństwo całej Europy Gdyby Ukraina od lat była członkiem NATO, nie byłoby dziś wojny za naszą wschodnią granicą. I to powinno wystarczyć za odpowiedź na pytanie, czy Ukraina „może” wstąpić do Paktu Północnoatlantyckiego.