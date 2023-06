Glisne. Diamentowy jubileusz ks. Jakuba Gila  

Kiedy 23 czerwca 1963 roku w katedrze wawelskiej, ówczesny biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, 43-letni Karol Wojtyła, wyświęcił diakona Jakuba Gila na prezbitera, ten miał 24 lata.

Glisne należało wówczas do parafii św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej. Podczas wakacji, w okresie Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, kleryk Jakub Gil, każdego dnia, na piechotę, maszerował spod Lubonia na poranną Eucharystię do kościoła w Mszanie. Tam też odbyły się jego prymicje. Po święceniach pracował w Zubrzycy Górnej, Zebrzydowicach i Zakopanem.

W 1977 r. kard. Wojtyła wyznacza ks. Gilowi kolejne zadanie, chyba najtrudniejsze - budowę kościoła w podkrakowskim Grębałowie - dziś to Wzgórza Krzesławickie. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Domu Parafialnego i plebanii w 1977 roku, zgody na rozpoczęcie prac budowlanych doczekał się też kościół. Stało się to w trudnym 1980 roku. Nowy proboszcz z oddanymi sprawie parafianami zjednoczyli się wokół wspólnego dzieła i ruszyły prace. Nową świątynię już w 1987 roku konsekrował kard. Franciszek Macharski.

Ks. Gil, budowniczy kościoła Miłosierdzia Bożego pozostaje w parafii jeszcze do 1994 roku, kiedy to zostaje dyrektorem Caritas diecezji krakowskiej. Kolejne cztery lata to praca na rzecz ubogich i potrzebujących. 7 lutego 1998 obejmuje papieską parafię Ofiarowania NMP w Wadowicach, zastępując przyjaciela Jana Pawła II z czasów seminaryjnych, ks. Kazimierza Sudera. Kilkanaście miesięcy później gości w Wadowicach Ojca Świętego Jana Pawła II, a siedem lat później jego następcę, papieża Benedykta XVI, który w 2007 roku mianuje proboszcza wadowickiej bazyliki infułatem.

Latem 2011 roku ks. infułat J Gil przekazuje klucze do papieskiej parafii swojemu następcy, ale Wadowic nie opuszcza i służy tam swoim doświadczeniem i gorliwością do dziś. 18 czerwca powrócił na chwilę tu, „gdzie wszystko się zaczęło”, pod Luboń, do rodzinnej wioski, by razem z rodziną, sąsiadami z os. Krupy, braćmi w kapłaństwie i tymi, których na swojej długiej, bo 60–letniej kapłańskiej drodze spotkał.

Prosił proboszcza, ks. Andrzeja Sawulskiego SCJ, żeby ten diamentowy jubileusz był skromny. Był więc przepełniony przede wszystkim dziękczynieniem i radością za dar kapłaństwa. Pod Luboń przyjechali bracia kapłani m.in. rodak z Glisnego, ks. prałat Jan Franczak oraz następcy jubilata w wadowickiej bazylice - ks. prałat Stanisław Jaśkowiec i ks. Jarosław ŻmijaByli gliśniańscy strażacy, uczniowie i nauczyciele, przewodniczący Rady Gminy Mszana Dolna i chórzyści z parafii św. Michała Archanioła. Kto miał góralskie odzienie, w takim na tę uroczystość, pierwszą w dziejach parafii, się wybrał.

W homilii ks. Sawulski w ciepłych i mądrych słowach zwrócił się do jubilata - rodaka: "znacznie przekroczyłeś już biblijny Rubikon co do wieku życia, ale też lat w kapłaństwie. Dziś możesz powiedzieć za św. Pawłem: »W dobrych zawodach wystąpiłem, wiary ustrzegłem«. Ale mamy nadzieję, że na wieniec sprawiedliwości jeszcze nie czas. Bieg Twego życia kapłańskiego nadal trwa. Nadal czekają ludzie na Bożą łaskę, którą mogą otrzymać przez Twoje kapłańskie serce i dłonie. I choć może sił ludzkich mniej, to dobrze wiesz, że siłą dla kapłana jest Chrystus, za którym wyruszyłeś ponad 60 lat temu od tych pagórków leśnych i łąk zielonych, by mówić i dać świadectwo o miłującym nas Bożym Sercu."

Zanim ruszyła odpustowa procesja wokół świątyni, do diamentowego jubilata ruszyły delegacje z życzeniami i gratulacjami. Na jubilata czekały dwie niespodzianki. Pierwsza z Wiecznego Miasta, błogosławieństwo od samego papieża Franciszka, druga, okolicznościowy adres z życzeniami i zapewnieniem o modlitwie id metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego.

Po uroczystym Te Deum laudamus, jubilat przewodniczył procesji wokół świątyni, a na koniec udzielił kapłańskiego błogosławieństwa.