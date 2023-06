Przed 40 laty czekali na niego wszyscy  

Druga pielgrzymka papieża do Polski miała wyjątkowy charakter. - Stan wojenny został, co prawda, pod koniec 1982 r. zawieszony, ale cały czas trwały manifestacje i represje. Półtora miesiąca przed rozpoczęciem pielgrzymki papieża zginął w Krakowie trafiony zomowską petardą Ryszard Smagur. Ojciec Święty był wtedy wciąż niekwestionowanym autorytetem dla większości Polaków. To był człowiek, na którego czekaliśmy, by nas wzmocnił i dał nadzieję - wspomina Jan Leszek Franczyk, psycholog, znawca historii Nowej Huty, dziennikarz, niegdyś współzałożyciel Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy w Nowej Hucie, internowany w stanie wojennym, świadek konsekracji przez Jana Pawła II kościoła w Mistrzejowicach.

Pobyt papieża w Krakowie od 21 do 23 czerwca 1983 r. był finałem pielgrzymki trwającej od 16 czerwca. Jan Paweł II odebrał 22 czerwca rano doktorat honoris causa wszech nauk Uniwersytetu Jagiellońskiego, potem przewodniczył Mszy św. na Błoniach, podczas której beatyfikował o. Rafała Kalinowskiego i brata Alberta - Adama Chmielowskiego, po południu konsekrował zaś kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w nowohuckich Mistrzejowicach, którego budowę wspierał jeszcze jako metropolita krakowski. 23 czerwca, przed powrotem do Rzymu, poleciał śmigłowcem w Tatry. Spacerował po Dolinie Chochołowskiej i spotkał się tam z Lechem Wałęsą, przywódcą zdelegalizowanej Solidarności.

W czwartek 22 czerwca w Krakowie odbędą się uroczystości rocznicowe. Będą miały charakter modlitewny i artystyczny. O godz. 17 w kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach (os. Tysiąclecia 86), konsekrowanym 40 lat temu przez Jana Pawła II, odbędzie się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego. Na godz. 19.30 w kościele św. Jana Chrzciciela na Prądniku Czerwonym (ul. Dobrego Pasterza 117) zaplanowano koncert pt. "Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja!", który będzie hołdem złożonym św. Janowi Pawłowi II - patronowi województwa małopolskiego. Utwory o tematyce religijnej w aranżacji Marka Pawełka wykonają wokalistki Izabela Szafrańska, Lidia Jazgar oraz Emilia Pływacz. Towarzyszyć im będą Chór i Orkiestra Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie pod batutą Janusza Wierzgacza, a także sekcja muzyczna w składzie: Marek Pawełek - pianino, Witold Góral - gitary, Paweł Kuźmicz - gitara basowa, Grzegorz Fieber - perkusja, Tomasz Bielecki - instrumenty perkusyjne. W czasie koncertu krakowski aktor Piotr Piecha zaprezentuje fragmenty przemówień Ojca Świętego z jego drugiej pielgrzymki do ojczyzny. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

"40 lat po tych wydarzeniach chcemy upamiętnić papieską pielgrzymkę, beatyfikację dwóch mężów opatrznościowych związanych z naszą małopolską ziemią, a przede wszystkim przywołać papieskie wezwanie do pokoju opartego na wierze, nadziei i miłości. W obliczu wojny w Ukrainie, a wraz z nią wielkiego wyzwania dla Polaków, a szczególnie Małopolan i ich zaangażowania w trosce o uchodźców szukających schronienia w naszym kraju, przesłanie św. Jana Pawła II wydaje się wyjątkowo aktualne" - piszą organizatorzy z instytucji Muzeum - Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

W 25. numerze "Gościa Krakowskiego" na niedzielę 25 czerwca piszemy obszerniej o 26-tysięcznej wspólnocie parafialnej w Krakowie-Mistrzejowicach i konsekracji przed 40 laty przez Jana Pawła II tamtejszego kościoła.