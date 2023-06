Przed 40 laty. Docenione Mistrzejowice  

Na spotkanie z papieżem przybyło 22 czerwca do Mistrzejowic ok. 400 tys. osób. O godz. 15 przy ołtarzu ustawionym na specjalnie przygotowanej platformie na schodach prze głównym wejściu do kościoła, odprawiono Mszę św. pod przewodnictwem kard. Władysława Rubina. Owacyjnie witany papież przyjechał przed godz. 17. Po Liturgii Słowa papież zwrócił się do zgromadzonych. Wspominał początki powstawania wspólnoty mistrzejowickiej, w tym ks. Józefa Kurzeję, podejmującego tutaj "swoje heroiczne zadania". "Pamiętam pierwsze początki tego trudnego, po ludzku ryzykownego dzieła, które łączyły się z salką katechetyczną i do niej dołączonym zadaszeniem na ołtarz. Odprawiałem przy tym ołtarzu pierwszą mistrzejowicką Pasterkę w 1971 roku. Do salki przychodziły dzieci i młodzież na katechizację, przy ołtarzu, pod gołym niebem gromadzili się - przy bardzo różnej pogodzie - parafianie z coraz to bardziej rozbudowującego się osiedla Mistrzejowice. (...) To cała żywa wspólnota Ludu Bożego Mistrzejowic, Nowej Huty, budowała tutaj swoją przyszłość. I nadal ją musi budować. Dzień dzisiejszy nie jest dniem zakończenia, ale dniem rozpoczęcia” - powiedział Jan Paweł II.

- Pamiętam bardzo dobrze ten dzień. Wokół kościoła który miał konsekrować papież, zebrały się tłumy mieszkańców Nowej Huty. Nastrój był radosny. Widać było flagi w barwach narodowych, transparenty ze znakiem zdelegalizowanej Solidarności. Na jednym z nich widniał napis: "Usłysz Ojcze głos zza krat". Nie było już wówczas internowanych ale za to niektórzy ludzie siedzieli w więzieniach. Ujęły nas słowa papieża o "Chrystusowej Ewangelii pracy". „Niech będzie ona Dobrą Nowiną waszego życia” - powiedział do nas. Po zakończeniu uroczystości tłumy ludzi przeszły w pochodzie przez Nową Hutę ale milicja wtedy nie interweniowała. Papież dał nam nadzieję - wspomina dr Jan Franczyk, psycholog, dziennikarz, znawca historii Nowej Huty.