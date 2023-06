Ordery dla męczenników z Pariacoto  

Odznaczenie zostało przyznane polskim franciszkanom przez prezydenta Andrzeja Dudę na wniosek ministra spraw zagranicznych "za wybitne zasługi w długoletniej działalności misyjnej i charytatywnej, za krzewienie oświaty wśród dzieci i młodzieży w Peru".

Na uroczystość do Rzymu przybyli m.in. rodzeństwo męczenników, przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów, do której należeli misjonarze, s. Berta Hernandez z Peru, która była świadkiem ich uprowadzenia i wywiezienia przez terrorystów na miejsce egzekucji, przedstawiciele parafii z Pariacoto oraz promotor ich kultu. - Głęboko wierzymy, że uznanie szczególnych zasług dla współpracy pomiędzy dwoma narodami - Peru i Polski - przyczyni się do większego kultu błogosławionych męczenników z Pariacoto, a za ich wstawiennictwem wyproszony zostanie pokój na świecie i ustaną wojny. To dla nas wielki zaszczyt, a zarazem wielki obowiązek, aby być - tak, jak nasi bracia - świadkami nadziei - powiedziała w imieniu rodzeństwa obu męczenników pani Maria, siostra bł. Michała. Odznaczenia wręczył przedstawicielom rodzin męczenników minister Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta.

Ceremonia zakończyła się otwarciem wystawy w kilku językach, poświęconej męczennikom z Pariacoto, oraz Mszą św. pod przewodnictwem o. kard. Mauro Gambettiego OFMConv, archiprezbitera papieskiej bazyliki św. Piotra w Watykanie, wywodzącego się z zakonu franciszkanów.

To nie pierwsze pośmiertne odznaczenie, jakie otrzymali polscy misjonarze męczennicy. Już w sierpniu 1991 r. rząd Peru uhonorował ojców Zbigniewa i Michała najwyższym odznaczeniem państwowym - Wielkim Oficerskim Orderem "El Sol del Peru" (Słońce Peru).

Minister prowincjalny z Krakowa o. Marian Gołąb zauważył, że jest to już z kolei drugie wyróżnienie, jakie franciszkanie otrzymali ze strony państwa polskiego. - Pragnę przypomnieć, że dzięki staraniom Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Peru 5 sierpnia 2021 r. na Plaza de Polonia w Limie został odsłonięty medalion przedstawiający misjonarzy męczenników. Wcześniej zostali tam uhonorowani polscy inżynierowie, którzy działali na rzecz rozwoju Peru - powiedział prowincjał.

Przełożony krakowskiej prowincji dodał, że przyznanie Krzyża Wielkiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej dla misjonarzy męczenników jest dowodem na to, że "każda kropla krwi, przelana jako wyraz głębokiej wiary w Boga i człowieka, nigdy nie zostaje zapomniana, nie tylko przez Boga, ale i przez naszą ojczyznę".

Dwa dni wcześniej, we wtorek wieczorem 20 czerwca, do franciszkańskiego Kolegium Międzynarodowego "Seraphicum" w Rzymie zostały wprowadzone relikwie bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka. Uroczystość odbyła się z udziałem generała zakonu franciszkanów, przełożonych prowincji, kustodii i delegatur z 28 krajów świata oraz przedstawicieli parafii z Pariacoto, gdzie pracowali męczennicy i gdzie ponieśli śmierć męczeńską.

Ojciec Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek po dwóch latach pracy duszpasterskiej w Polsce pod koniec lat 80. XX w. udali się na misje do Peru. Główną ich działalnością w Pariacoto była praca ewangelizacyjna w ponad 70 andyjskich miejscowościach. Nie szczędzili też sił i czasu na pracę charytatywną. 9 sierpnia 1991 r. o. Zbigniew (lat 33) i o. Michał (31) zostali pojmani i zastrzeleni przez terrorystów z komunistycznego ugrupowania Sendero Luminoso (Świetlisty Szlak). 5 grudnia 2015 r. zostali beatyfikowani w Chimbote, stolicy diecezji, na terenie której żyli. W Polsce ich liturgiczne wspomnienia obchodzone jest 7 czerwca.