Kraków-Mistrzejowice. Powrót do tamtej lekcji  

Konsekracja odbyła się 22 czerwca 1983 r., przy okazji drugiej pielgrzymki papieża do Polski. - To jest nasze święto - mówił proboszcz parafii ks. Andrzej Kopicz. Podkreślił wyróżnienie, jakim była wizyta 40 lat temu św. Jana Pawła II, który wówczas dokonał jego konsekracji. Proboszcz powitał m.in. architekta mistrzejowickiej świątyni Józefa Dutkiewicza, a także wspomniał sługę Bożego ks. Józefa Kurzeję (1937-1976), który był twórcą wspólnoty mistrzejowickiej, lecz znękany chorobami i prześladowaniami ze strony władz komunistycznych nie dożył formalnego erygowania parafii i dokończenia budowy kościoła.

Metropolita krakowski przypomniał, że 40 lat temu w Polsce formalnie trwał jeszcze stan wojenny, a papieska pielgrzymka przebiegała wówczas pod hasłem: "Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja!". Ojciec Święty w Mistrzejowicach wyrażał wówczas nadzieję, że to jego życzenie się spełni. Arcybiskup zwrócił uwagę, że komuniści robili wiele, by w Polsce nie zapanował pokój i żeby wprowadzić podziały między Polakami. - Po 40 latach wracamy do tamtych wydarzeń i do tamtej lekcji, którą dał nam Ojciec Święty, przybywając do naszej ojczyzny z heroicznym wezwaniem do pokoju, do przebaczenia, do miłości. Wracamy do tej lekcji, zdając sobie sprawę z tego, jak dzisiaj próbuje się nas podzielić, jak wiele jest słów kłamstwa, nieprawdy i pogardy w przestrzeni publicznej - mówił abp Jędraszewski, wskazując m.in. na ataki na Jana Pawła II.

Nawiązując do modlitwy "Ojcze nasz", metropolita krakowski zachęcał do modlitwy za nieprzyjaciół, do wybaczenia i niesienia pokoju wobec tych, którzy chcą wprowadzić innych w spiralę zła i nienawiści. Zakończył modlitwą św. Maksymiliana Marii Kolbego: "O, Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, który się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciół Kościoła świętego i poleconymi Tobie".

Przedłużeniem świętowania 40. rocznicy wizyty Ojca Świętego w Krakowie był wieczorny koncert "Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno Moja" w kościele św. Jana Chrzciciela na Prądniku Czerwonym. Był to hołd złożony św. Janowi Pawłowi II, patronowi województwa małopolskiego. Upamiętnił on również przejazd papieża przez teren nowo utworzonej wówczas parafii św. Jana Chrzciciela na konsekrację kościoła św. Maksymiliana Kolbego w Mistrzejowicach. Wydarzenia te upamiętnia Krzyż Papieski z Mszy św. beatyfikacyjnej Brata Alberta i Rafała Kalinowskiego na Błoniach krakowskich w 1983 r., stojący przed głównymi drzwiami do świątyni prądnickiej, a podarowany przez kard. Franciszka Macharskiego. Proboszcz świętojańskiej parafii ks. Jerzy Serwin przypomniał, że w czasie tej Mszy św. na Błoniach Jan Paweł II pobłogosławił kamień węgielny, który został wmurowany w fundamenty kościoła. Utworom muzycznym wykonanym przez solistów, Chór i Orkiestrę Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie towarzyszyły fragmenty przemówień Ojca Świętego z jego drugiej pielgrzymki do ojczyzny.

Czytaj także:

Docenione Mistrzejowice