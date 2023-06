„Na szczytach”. Kobiety wyruszają w góry, ale docierają do głębi Wspólne wędrowanie, rozmowy, warsztaty i modlitwa – to główne filary inicjatywy „Na szczytach”. Grupa zakochanych w górach kobiet już od czterech lat spędza w Tatrach kilka dni. Chodzenie górskimi szlakami to jednak początek innej, znacznie głębszej podróży…