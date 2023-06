Sapiehowie i Sieniawscy w nowej aranżacji  

Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu prof. Andrzej Betlej, występując 29 czerwca podczas uroczystości w Pieskowej Skale, podkreślił, że zakończenie kolejnego etapu wielkiego projektu realizowanego w ramach Programu 'Kultura' Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 to ważny dzień dla zamku. - Dziś otwieramy nową wystawę stałą, ale również zmodernizowane bardzo ważne elementy zamku, takie jak np. dziedziniec czy kaplica św. Michała Archanioła. Obiekt dostosowano także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - wskazał prof. Betlej. Przypomniał, że decyzja o tym etapie remontu zapadła w 2019 roku; zrealizowano go według idei poprzedniego dyrektora zamku prof. Jana Ostrowskiego.

Jego też decyzją był zakup serii portretów przedstawicieli rodu Sapiehów, tzw. Galerii Kodeńskiej, będącej ważnym elementem nowej części wystawy stałej. Kolekcja kodeńska jest jedynym zachowanym tego typu zestawem portretów staropolskich w historii sztuki polskiej.

Niezwykłymi eksponatami są też cynowo-ołowiane sarkofagi prominentów rodu Sieniawskich z wizerunkami w zbrojach rycerskich na wiekach, nigdy wcześniej nie pokazywane wielkiej artystycznej klasy zabytki sztuki funeralnej, a także kolekcja srebrnych i złotych łyżek staropolskich, nieodzownych rekwizytów sarmackich biesiadników. Dyrektor Betlej został w trakcie uroczystości odznaczony przyznanym przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego".

Zamek w Pieskowej Skale jest najlepiej zachowaną warownią na Szlaku Orlich Gniazd. W przeszłości należał m.in. do dóbr królewskich, a następnie do przedstawicieli możnych rodów: Szafrańców, Zebrzydowskich i Wielopolskich. Zamek, z dziedzińcem arkadowym, zachował się w kształcie, który nadali mu w XVI wieku Stanisław i Hieronim Szafrańcowie. Znacjonalizowany po II wojnie światowej, stał się z czasem oddziałem Zamku Królewskiego na Wawelu. Od 1970 r. do 1994 r. eksponowano tu rozmaite muzealia ze zbiorów wawelskich. Po remoncie, od 2005 r. funkcjonowała tu nowa ekspozycja zamkowa. Od 2014 r. trwały kolejne prace remontowe i konserwatorskie.