Miętustwo. Strażacka duma  

Ks. proboszcz Janusz Rzepa pozdrowił serdecznie druhów i wszystkich gości. - Jesteśmy z was bardzo dumni. W naszej parafii są aż trzy jednostki OSP. Zapewne bycie strażakiem to powód do dumy. Dziękuję wam za wszelką pomoc dla nas, dla całej naszej społeczności. Niech Bóg ma was i wasze rodziny w opiece - mówił ks. Rzepa. Ksiądz proboszcz nowy wóz poświęcił razem z ks. dziekanem Krzysztofem Kocotem i ks. wikarym Krzysztofem Pierzchałą.

Zarówno Mszę św., jak i drugą część uroczystości w ogrodach plebańskich uświetniła orkiestra dęta OSP z Czarnego Dunajca i delegacje z pocztami sztandarowymi OSP z terenu Miasta-Gminy Czarny Dunajec.

Nowy pojazd w remizie OSP Ratułów Dolny to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault K 440. Pojazd ten został zakupiony ze środków rezerwy kryzysowej premiera RP Mateusza Morawieckiego w kwocie 960 tys. zł i Gminy Czarny Dunajec – 240 tys. zł. Samochód wyposażony został w kompozytowe zbiorniki na wodę, posiada także autopompę i działko wodno-pianowe na dachu. Premiera reprezentowała posłanka Elżbieta Duda. Przybył także zastępca komendanta głównego PSP nadbrygadier Krzysztof Hejduk, a podhalańskie struktury PSP reprezentował mł. bryg. Piotr Domalewski.

Historię OSP w Ratułowie Dolnym przypomniał obecny prezes Piotr Krzysztofiak.

Strażacy z OSP Ratułów Dolny nie tylko oficjalnie odebrali nowy samochód, ale także przyjęli nadane im odznaczenia i wyróżnienia.

Słowa podziękowania druhom za ich ofiarną służbę wyrazili m.in. burmistrz Marcin Ratułowski (sam był w mundurze strażackim), jak i Tadeusz Rafacz, przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego.

Wśród druhów byli członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Ratułów Dolny.