Posprzątali Tatry  

Pod hasłem: "Razem przenosimy góry" odbywała się tegoroczna, 12. edycja akcji Czyste Tatry ekoMałopolska, w której 2200 wolontariuszy, razem z twórcami internetowymi i ambasadorami wydarzenia, zebrało ze szlaków Tatrzańskiego Parku Narodowego 330 kg śmieci. Największy projekt ekologiczny w Polsce realizowany był w miniony weekend. W miasteczku na Górnej Równi Krupowej w Zakopanem turyści i miłośnicy gór uczestniczyli w warsztatach i konkursach ekologicznych oraz Wieczorze Górskim.

Jak zawsze w akcję Czyste Tatry ekoMałopolska zaangażowało się wielu ambasadorów - sprzątać tatrzańskie szlaki przyjechali m.in. Joanna Jabłczyńska, Adrianna Palka, Aleksandra Kutz i Mateusz Ligocki. W miasteczku na Górnej Równi Krupowej odbył się także ekoMeetUp, czyli spotkanie fanów z grupą ponad 30 znanych influencerów, youtuberów i tiktokerów.

Tegoroczna edycja akcji przeprowadzona została we współpracy z Małopolską, a patronem honorowym wydarzenia był wicemarszałek województwa małopolskiego Józef Gawron. - W dbałości o środowisko Małopolska chce świecić przykładem na całą Polskę. Odczuwam ogromną radość, że mogliśmy się przyłączyć do akcji Czyste Tatry. Mamy w województwie 6 parków narodowych, 11 parków krajobrazowych, ponad 80 stref chronionego krajobrazu, czyli ogromne dziedzictwo natury, które musimy zachować dla przyszłych pokoleń. A żeby zachować i mieć wokół siebie przyjazne środowisko, trzeba właśnie edukować, to jest podstawa - powiedział wicemarszałek Gawron.

Tatrzański Park Narodowy współtworzy akcję Czyste Tatry od pierwszej edycji. - Dbamy o dobro całych Tatr i sprzątamy je właściwie codziennie. Dzięki akcji Czyste Tatry rośnie świadomość ekologiczna nie tylko turystów, ale też mieszkańców gór. Czyste Tatry stały się już rozpoznawalną marką, kojarzoną w całej Polsce, i dzięki bardzo szerokiemu zasięgowi ma duży walor edukacyjny, szczególnie na początku sezonu letniego, kiedy każdego dnia wychodzi na szlaki 30-40 tys. turystów. Opuściłem dotąd tylko dwie edycje akcji i w tym czasie dużo zmieniło się w turystyce tatrzańskiej. Gdy startowały Czyste Tatry, na szlaki Tatrzańskiego Parku Narodowego wychodziło 2,5 mln turystów rocznie, w zeszłym roku to było już 4,8 mln. I mimo że liczba turystów prawie się podwoiła, to ilość śmieci nawet się zmniejszyła - podkreśla Jan Krzeptowski-Sabała z TPN.

W tegorocznej edycji akcji wolontariusze także znieśli ze szlaków kilkadziesiąt kilogramów śmieci mniej niż w ubiegłym roku. Wszystkie zebrane na tatrzańskich szlakach odpady zostały zwiezione do miasteczka ekologicznego na Górnej Równi Krupowej i od razu posegregowana na frakcje.

Czyste Tatry to wielka akcja edukacyjno-ekologiczna, organizowana w Zakopanem i Tatrach od 2012 roku. W dotychczasowych 12 edycjach wzięło udział ponad 40,5 tys. wolontariuszy, którzy znieśli z gór 7,5 t śmieci. Partnerami wydarzenia zostali: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który po raz kolejny został partnerem tytularnym, burmistrz Zakopanego, Tatrzański Park Narodowy oraz Polskie Koleje Linowe. Partnerami tegorocznej edycji są McDonald’s, Biedronka, InPost, Rekopol, Henkel oraz SodaStream.