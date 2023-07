Nowego duszpasterza w Ludźmierzu przedstawił wiernym ks. prał. Stanisław Strojek, dziekan nowotarski i proboszcz parafii NSPJ w stolicy Podhala. - Pragnę pogratulować całej wspólnocie parafii tego wielkiego dziedzictwa wiary i historii, która jest waszym udziałem od prawie już 800 lat. Ten wielki jubileusz jest już na horyzoncie i jeśli będzie mi dane, to będziemy go razem przeżywać - mówił ks. Ścibor.

Historia parafii w Ludźmierzu sięga 1234 r., kiedy pojawili się tam cystersi i rozpoczęła się budowa kościoła. Zatem jubileusz tego znanego miejsca w podhalańskim i polskim Kościele przypadnie za 11 lat, w 2034 roku.

Ksiądz Ścibor przypomniał nazwiska swoich poprzedników, którzy pracowali w Ludźmierzu. - Każdy zostawił tu kawałek siebie. Tak chcę czynić ja przez wszystkie lata posługiwania w Ludźmierzu - mówił nowy kustosz. Zaapelował do rodziców, by czerpali wzór od Jezusa i Maryi. - Zróbcie wszystko, by wyrwać dzieci z życia wirtualnego, pokażcie im najpiękniejszą duchową drogę. Was zaś, drogie dzieci i młodzieży, proszę, byście nie dali się zniechęcić do trwania w Kościele, zanim jeszcze do Niego nie wejdźcie na dobre - prosił. - Niech to miejsce będzie zawsze przestrzenią do nawrócenia, niech nigdy nie będzie puste, niech będzie wymiarem dla ukojenia waszych serc - podkreślał nowy kustosz.

W Ludźmierzu witali go przedstawiciele parafii, służby liturgicznej i podhalańscy Rycerze Kolumba.

Ksiądz Ścibor święcenia kapłańskie przyjął w 1996 roku. Przed objęciem probostwa w Ludźmierzu pracował od 2019 r. jako kapelan Młodzieżowego Ośrodka Rekolekcyjno-Rekreacyjnego na Śnieżnicy w Kasinie Wielkiej, był też wikarym w parafii w Biskupicach.

Kapłan zastąpił w posłudze duszpasterskiej wcześniejszego kustosza ks. Jerzego Filka. Zapowiedział kontynuację dzieł, które powstały w latach jego pracy, m.in. budowy Domu "Pod Tęczą" dla parafian, pielgrzymów i sióstr urszulanek posługujących w Ludźmierzu. Ksiądz Ścibor wyszedł także do górali z nową inicjatywą - górskich wędrówek szlakami Jana Pawła II. Pierwsza z nich ma odbyć się już w najbliższą sobotę 15 lipca.