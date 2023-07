Galeria Religijnej Sztuki Ludowej Malarstwa na Szkle im. Jana Pawła II na Jaszczurówce prowadzona jest przez kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Księży Marianów w Lublinie. - Temat tegorocznej wystawy brzmi: "Ewangelia w obrazach". Te obrazy to przypowieści biblijne. Pan Jezus bardzo często posługiwał się nimi w swoim nauczaniu. W ten sposób próbował tłumaczyć swoim słuchaczom prawdy trudne do przekazania - mówił kl. Albert Pypowski, który wspólnie z kl. Maciejem Lichotą przygotował tegoroczną wystawę. Od lat to właśnie klerycy z tamtejszego seminarium organizują wystawę na Jaszczurówce z księdzem rektorem, obecnie jest nim ks. Tomasz Sekulski.

- Artyści prezentujący swe prace w naszej galerii ukazują sceny ewangeliczne na różne sposoby, chcąc jak najlepiej przedstawić niezwykłą głębię zawartego w nich przesłania. Wielość ujęć pozwala wybrać oglądającemu takie, które najbardziej przemawiają do niego i wzywają do osobistej refleksji i medytacji nad słowem Bożym. Głoszącemu Jezusowi zależało na tym, aby dotrzeć do serc słuchaczy z najważniejszym orędziem - Dobrą Nowiną o Miłości Boga i o zbawieniu, a my chcemy w tym jego dziele uczestniczyć - komentował marianin kl. Albert Pypowski.

Na wystawie można zobaczyć obrazy malowane na szkle około 20 twórców z Podhala. Niektórzy z nich byli obecni na wystawie. - Bardzo wam dziękuję za ten wielki dar, którym dzielicie się z innymi, wasze talenty przybliżają nas do Stwórcy - mówiła Joanna Staszak z zakopiańskiego Urzędu Miasta, którego pracownicy pomogli w organizacji wystawy. Swój wkład w wystawę mieli także sami artyści i środowisko osób pracujących przy wydarzeniach kulturalnych w stolicy polskich Tatr.

Swoje prace na Jaszczurówce wystawiają: Barbara Baniecka-Dziadzio, Anna Bogucka, Anna Drabik, Bogdan Dziadzio, Bożena Doleżuchowicz-Mickiewicz, Joanna Dziubińska, Magdalena Fortecka, Zofia Fortecka, Janina Walczakowa-Budzicz, Krzysztof Karasek, Anna Liscar, Maria Lizoń-Śliwa, Anna Madeja, Janina Maślanka, Celina Mendel-Bugajska, Jolanta Pęksa, Aniela Stanek, Anna Stopka-Słowińska, Marta Walczak-Stasiowska, Stanisław Wyrtel, rodzina Słowików.

Podczas wernisażu wspominano zmarłą w 2015 r. Ewelinę Pęksową. W 2023 r. przypada jej setna rocznica urodzin. Artystka prezentowała swoje prace na Jaszczurówce, za zgodą rodziny nadal można je tam oglądać.

Wernisaż poprzedziła Msza św. w kaplicy na Jaszczurówce, której przewodniczył ks. Andrzej Jerominek, proboszcz mariańskiej parafii na pobliskiej Cyrhli.

Honorowy patronat nad wystawą objęli: metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, przełożony księży marianów w Polsce ks. Eugeniusz Zarzeczny oraz burmistrz Zakopanego Leszek Dorula. Patronem medialnym wystawy jest "Gość Niedzielny".