Górale w drodze na Jasną Górę  

Ich pielgrzymowanie do Królowej Polski potrwa do 31 lipca. "Wierzę w Kościół Chrystusowy" - to hasło, które będzie towarzyszyć pątnikom 42. Góralskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

Paulin o. Paweł Przybyszewski, kierownik grupy z Bachledówki z góralami na Jasną Górę idzie już drugi raz. – Na pielgrzymce chcemy właśnie nauczyć się i poznawać Chrystusa we wspólnocie, w Kościele żywym, prawdziwym, w którego centrum jest zawsze Pan Jezus - wyjaśniał paulin o. Paweł.

Co ciekawe w grupie górali z Bachledówki na Jasną Górą pielgrzymują nie tylko oni sami. – Idę już kolejny raz z góralami, uczę się nawet trochę gwary, ale nie odważę się mówić szybko. Cenię ich poczucie humoru, przywiązanie do wiary – wyjaśnia Damian Kazik z Częstochowy. Na szlaku pielgrzymkowym towarzyszą mu znajomi z innych stron Polski. Z góralami na Jasną Górą wyruszył także Kuba z Gdowa koła Krakowa. – Powierzam siebie i moich uczniów, z którymi mam lekcje. Idę do Matki, by dziękować i jeszcze raz dziękować – zaznaczył Kuba, student matematyki stosowanej na Politechnice Krakowskiej.

Z kolei pani Jadwiga ze Starego Bystrego na Góralską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę namówiła swoją koleżankę z tej miejscowości, która ma też na imię Jadwigę. – O nic nie trzeba się martwić, zabraliśmy dobre buty i dużo wody. Z modlitwą na ustach jakoś dojdziemy o własnych siłach do Królowej Polski, by tam dziękować za wszystko – mówiły z uśmiechami góralki.

Grupa Bachledówka pierwszy odcinek pokonywała między Bachledówką a Rabą Wyżną. Po drodze czekali na nich górale z okolicznych miejscowości. Na pierwszym postoju w Miętustwie góralki ze Związku Podhalan przygotowały obfity poczęstunek dla pątników. Każdy z nich miał na sobie emblemat z imieniem, a także przewodnik pielgrzymkowy.

W drodze na Jasną Górę są także członkowie grupy nowotarskiej, który wyruszyli do Królowej Polski z kościoła NSPJ i przeszli przez Rynek, zatrzymując się po drodze w kościele św. Katarzyny i św. Jadwigi Królowej. Pierwszy dłuższy postój mieli w sanktuarium w Ludźmierzu, gdzie uczestniczyli w Mszy św. niedzielnej.

Tradycyjnie 42. Góralska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę podzielona jest na 4 grupy: Nowy Targ, Bachledówka, Rabka-Zdrój, Orawa. Ostatni odcinek górale przejdą w strojach regionalnych. U Królowej Polski będą 31 lipca.