Już wkrótce ruszą z Wawelu na Jasną Górę  

W duchowych przygotowaniach do niej uczestniczył m.in. ks. Robert Chrząszcz, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. - To wielka radość, że nie brakuje chętnych, którzy chcą spędzić kilka dni swojego życia, swoich wakacji na trud pielgrzymowania, bez względu na pogodę, na spotkanie z Matką Bożą, z miłości do Pana Boga. To czas modlitwy, czas refleksji, pokonywania swoich słabości - powiedział hierarcha. - Każda z pielgrzymek krakowskich ma swój temat przewodni. Tematem tegorocznym są słowa "Wierzę w Kościół Chrystusowy". Na kanwie tych słów są przygotowywane rozważania i konferencje w trakcie pielgrzymowania. Pielgrzymi modlą się także śpiewem "Godzinek" i odmawianiem Różańca, rozważaniem Drogi Krzyżowej. Centralnym punktem każdego dnia jest udział w Eucharystii dodał ks. Jacek Pierwoła, proboszcz parafii św. Jana Kantego w Krakowie, główny koordynator PPK.

Początki Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej są związane z Białym Marszem, zorganizowanym spontanicznie 17 maja 1981 r, przez młodzież krakowską po zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II. - Był to rok, kiedy poczuliśmy oddech wolności w naszym kraju, gdy uwierzyliśmy, że idą inne czasy. Pielgrzymka w okresie stanu wojennego i pozostałych lat 80, miała charakter nie tylko religijny ale i społeczny. Była w swoich początkach manifestacją wiary ale i wyrazem sprzeciwu wobec tego, co wówczas działo się w naszym kraju. Z roku na rok zmieniała swój charakter. Elementem stałym były jednak swoiste rekolekcje w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny. Mawiało się, że pielgrzymka to "rekolekcje w drodze". Ostatnio ks. arcybiskup Marek Jędraszewski uściślił, że jest to "Ewangelia w drodze". Musimy ją świadczyć m.in. wobec ludzi z wiosek i miast, które mijamy po drodze - powiedział Andrzej Bac, koordynator PPK, uczestniczący w niej od początku.

Spotkanie było poświęcone także prezentacji trzeciego tomu albumu poświęconego PPK, tym razem za lata 2010-2022. - W tym kilkusetstronicowym tomie jest pełna dokumentacja kolejnych pielgrzymek w tym czasie: bardzo wiele fotografii, teksty rozważań duszpasterzy pielgrzymkowych i kazań biskupów krakowskich, świadectwa pielgrzymów m.in. tym jak przeżywają to wydarzenie - mówi ks. Pierwoła. Album ukazał się zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej - na płycie DVD. Z myślą o niewidomych i niedowidzących, wydano albumy o historii pielgrzymki i Białym Marszu, wydano także w języku Braille’a. Zostaną przekazane bezpłatnie do bibliotek dla niewidomych. W przygotowaniu tych wszystkich albumów brała udział zmarła w grudniu ub. roku bardzo zasłużona dla pielgrzymki Anna Krajewska. Dla uczczenia jej pamięci, prócz wspomnienia w modlitwie, będzie także przyznawana corocznie na trasie pielgrzymkowej nagroda jej imienia, którą będą honorowane osoby zasłużone dla pielgrzymki krakowskiej.

Organizatorzy pielgrzymki oceniają, że w tym roku na Jasną Gorę może pielgrzymować ok. 5 tys. osób. PPK jest podzielona na 8 wspólnot. 4 z nich są związane z Krakowem. Te wspólnoty spotkają się jak co roku, na wzgórzu wawelskim rankiem 6 sierpnia. Wezmą udział we Mszy św. dla uczestników pielgrzymki i potem ruszą w stronę Jasnej Góry. Są też 4 wspólnoty pozakrakowskie ale z pozostałych terenów archidiecezji. Idzie równie grupa z Bochni w diecezji tarnowskiej. Przez wiele lat wśród krakowskich pielgrzymów były także osoby zza granicy, szczególnie ze wspólnoty Comunione e Liberazione. Ich przyjazd zahamowała wpierw epidemia a teraz udział wielu młodych w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie, które kończą się w dniu wyruszenia PPK.

Zapisy na pielgrzymkę przyjmowane są we wspólnotach, albo w formie osobistej albo kontaktu on-line albo w parafiach. - Można się zapisać także już po wyruszeniu pielgrzymki, na jej trasie. Zapraszamy wszystkich, by spędzili z nami tyle dni, na ile im czas pozwala - mówi A. Bac. - Od wielu lat istnieje duchowa pielgrzymowania wraz z PPK. Przez cały rok można składać drogą elektroniczną intencje pielgrzymkowe, które potem każdego dnia są odczytywane przed Mszami świętymi w drodze. Na stronie pielgrzymkowej i w mediach społecznościowych publikowane są na bieżąco konferencje na dany dzień. Na kanale archidiecezji w serwisie You Tube, Biuro Parsowe Archidiecezji będzie publikowało jak co roku filmy z wydarzeń pielgrzymkowych - dodaje koordynator pielgrzymki.

Wszystkie potrzebne informacje dotyczące PPK można znaleźć na stronie https://pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl.