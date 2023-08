Jezuicka uczelnia stanie się uniwersytetem  

Powyższa zmiana była możliwa dzięki uzyskaniu przez Akademię "Ignatianum" zwiększenia uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego, które aktualnie dotyczą sześciu dyscyplin naukowych w trzech dziedzinach nauk. - To nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania w rozwój akademii całej społeczności Ignatianum, zarówno kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników administracji, jak i kadry zarządzającej - podkreśla rektor uczelni dr hab. o. Tomasz Homa SJ, prof. AIK.

Historia akademii sięga roku 1932, kiedy w Krakowie został erygowany Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego. Do lat 80. XX w. studiowało na nim rocznie od kilkudziesięciu do ponad stu jezuickich kleryków. Aktualnie w Ignatianum uczy się ok. 3 tys. świeckich żaków, z którymi placówkę tworzy prawie 350 pracowników. - Włożony przez społeczność Ignatianum wkład w rozwój akademii pozwolił spełnić przesłanki ustawowe, uprawniające nas do zmiany nazwy "akademia" na "uniwersytet". Wobec powyższego, z nieukrywaną satysfakcją i wielką radością informuję, że z dniem 30 września 2023 r. era Akademii "Ignatianum" w Krakowie dobiegnie końca, zaś od dnia 1 października wspólnie wkroczymy w nowy rozdział kształcenia, już jako Uniwersytet "Ignatianum" w Krakowie - zapowiada ojciec rektor.

