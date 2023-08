Na uroczystość zaprosił ks. Albert Wołkiewicz, proboszcz parafii św. Wojciecha BM w Krzeczowie. – Modlimy się za osoby, które nie mogły pojechać do Lizbony, ale także za całą naszą młodzież. Znajdujemy się w wyjątkowym miejscu, na naszej górze Tabor. Jezus chciał na niej pokazać uczniom coś ważnego. Pokazuje nam i tutaj, ponad 2000 lat później. Pragnie byśmy, mieli w codziennym życiu więcej Bożego spojrzenia na świat. Oczywiście nasze problemy nie znikną od razu. Uwierzmy jednak, że Chrystus jest w każdej sekundzie naszego życia – mówił ks. Wołkiewicz. Eucharystii współprzewodniczył ks. Antoni Płaczek, emerytowany proboszcz w Krzeczowie.

Ksiądz Wołkiewicz zaznaczył, że miejsce na wspólną modlitwę zostało wybrane nieprzypadkowo. - Okazuje się, że krzyż w Krzeczowie to nie tylko „symbol połowy drogi pomiędzy krzyżem św. Jadwigi na Wawelu a krzyżem na Giewoncie" - jak mówił abp bp Marek Jędraszewski podczas poświęcenia w 2022 r., ale też znajduje się w samym środku archidiecezji krakowskiej, jak wynika ze współrzędnych geograficznych i podziału administracyjnego Kościoła w naszym kraju - podkreśla ks. Wołkiewicz.

Podczas liturgii były dość niesprzyjające warunki atmosferyczne, pomimo tego wierni z miejscowości, a także goście z Krakowa i dziennikarze wytrwali na modlitwie. Redakcja „Gościa Niedzielnego” użyczyła specjalnego namiotu, którzy rozłożono nad ołtarzem. Wokół powiewały flagi w barwach narodowych oraz maryjnych i papieskich.

Miejscowość Krzeczów jest położona w środku Beskidu Wyspowego u stóp Lubonia Małego (869 m n.p.m), często odwiedzanego przez ks. Karola Wojtyłę w czasie jego górskich wycieczek wraz z młodzieżą. Jest to najmniejsza wioska w gminie Lubień i zarazem najmniejsza parafia w dekanacie Pcim. Krzeczów jest oddalony o ok. 40 km od Krakowa i prawie tyle samo dzieli go od Zakopanego. W najwyższym punkcie miejscowości, na szczycie o nazwie Kiecka (831 m npm) w lutym 2020 r. zamontowano 27-metrowy żelazny krzyż, który upamiętnia 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły (1920-2005). Wysokość krzyża symbolicznie nawiązuje do długości pontyfikatu św. Jana Pawła II.