Dominikanie w sobotę ruszają na Jasną Górę  

Hasłem tegorocznej pielgrzymki dominikanów są słowa: „Ja jestem. Nie bójcie się!”. – Mamy za sobą pandemię, trwa wojna w Ukrainie, żyjemy w rzeczywistości pełnej niepewności i obaw. Chcemy odkryć głębsze znaczenie tych słów i wnieść do swojej codzienności poczucie, że Bóg cały czas nam towarzyszy – mówi Katarzyna Rogacz, która z braćmi kaznodziejami idzie na Jasną Górę już po raz trzeci.

Na Jasną Górę dominikanie wyruszą 12 sierpnia po Mszy św. o 7.00, która zostanie odprawiona w bazylice Świętej Trójcy w Krakowie.

Tych, którzy nie mogą wyruszyć w drogę, pielgrzymi zachęcają, by do 10 sierpnia przesyłali swoje intencje za pomocą formularza internetowego TUTAJ.

"Każdego dnia pielgrzymki będziemy pamiętać o waszych prośbach /podziękowaniach w modlitwie. We wszystkich przesłanych intencjach zostanie odprawiona Msza św. na zakończenie naszej pielgrzymki w piątek 18 sierpnia o 13.00 na Jasnej Górze" - zapewniają.

Ze względu na Światowe Dni Młodzieży dominikanie postanowili, że tym razem nie wyruszą w tradycyjnym terminie, czyli 3 sierpnia, a dopiero 12. – Na pewno nie wpłynęło to na liczbę pielgrzymów, bo zapisało się nawet więcej chętnych niż zwykle – informuje K. Rogacz. Nie zmienia się też jedna z ważnych dominikańskich tradycji wędrówki, czyli świętowanie uroczystości patrona zakonu. Huczne obchody odbywały się w przeddzień wejścia na Jasną Górę 8 sierpnia, kiedy przypada liturgiczne święto św. Dominika. Świętowanie jednak można przesunąć, dominikańscy pielgrzymi więc w Poczesnej uczczą w tym roku św. Jacka, założyciela Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego w dniu jego wspomnienia. Jak? – Szykujemy niespodzianki, nie mogę zdradzić – odpowiada tajemniczo Katarzyna. Warto więc przypomnieć, że w poprzednich edycjach po Mszy św. pielgrzymi zasiadali do wspólnego stołu na łące w Poczesnej, a potem odbywały się gry i konkursy oraz mecz dominikanie kontra reszta świata. Świętowanie dopełniają tańce na boisku i eksplozja radości, która nie opuszcza pielgrzymów do samego końca wędrówki.

– Cechą charakterystyczną naszej pielgrzymki jest różnorodność – mówi K. Rogacz. To dla jednych droga wyciszenia i pokuty, dla innych rekolekcje rodzinne. Z dominikanami idą zarówno głęboko wierzący, zaangażowani w duszpasterstwa i życie parafialne ośrodków prowadzonych przez braci, jak i poszukujący swojego miejsca w Kościele, zadający pierwsze pytania o Boga. Pielgrzymka jest młoda duchem, bo średnia wieku wynosi tu 30–40 lat, ale została ona obliczona z uwzględnieniem najstarszych, ponadsiedemdziesięcioletnich pielgrzymów i tych, którzy przemierzają swoją pierwszą w kilkumiesięcznym życiu pielgrzymkę, wygodnie rozpierając się w wózku.

Na dominikański szlak wyruszają różne grupy. Wśród nich jest Dziewiętnastka, grupa młodzieży szkół średnich. Idzie na czele pielgrzymki i jest jej głośną zapowiedzią. Grupa Rafael nazwana na cześć anioła, który pomógł Tobiaszowi odnaleźć żonę, pokonać demona, odzyskać majątek i uzdrowić chorego ojca, wyrusza w drogę, by „odnaleźć skarb”. Z Rafaelem idą dorośli w wieku 25–40 lat.

Grupy Beczka 1 i Beczka 2 są przeznaczone dla studentów i młodych dorosłych (18–35 lat), którzy czują się związani z Zakonem Kaznodziejskim. „Będąc na początku naszej życiowej pielgrzymki, chcemy wspólnie wyruszyć w drogę i kształtować naszą wiarę oraz doświadczać wspólnoty młodego Kościoła” – deklarują.

W grupie Pokuta zachowywane jest całkowite milczenie, a ciszę przerywają jedynie tradycyjne modlitwy Kościoła i konferencje. Pokutny charakter grupy wyraża się również w rezygnacji ze spania w gościnnych domach – uczestnicy śpią pod namiotami. Z Pokutą mogą pójść wszyscy w wieku 18–40 lat. Spragnieni ciszy tworzą grupę o nazwie Cisza. Idzie ona na końcu pielgrzymki. W drodze są nabożeństwa, pieśni, konkretne tematy do przemyślenia i przemodlenia. Można się spowiadać, ale nie można rozmawiać.

Z dominikanami na Jasną Górę idą również dwie grupy rodzinne. Dla starszych są konferencje, chociaż czasem to najmłodsi zadają najtrudniejsze pytania, dla dzieci jest organizowana zabawa w czasie dłuższych przerw.

Dla pełnoletnich, którzy ciągle są w drodze do dojrzałości, przeznaczona jest grupa dorosłych. „Jeśli dopiero niedawno odkryłeś piękno wiary albo może go jeszcze nie znalazłeś (a w kościele bywasz jedynie na Pasterce czy ślubie kolegi), to ta grupa jest dla ciebie. Jeśli nie rozumiesz, dlaczego pójście za Chrystusem to czasem znak sprzeciwu wobec samego siebie – chodź z nami. Jeśli nigdy nie byłeś na pielgrzymce, bo choć wierzysz, to uważasz, że nie potrzebujesz Kościoła i jego ludzi – spotkajmy się w drodze” – namawiają.

Dominikańska pielgrzymka dotrze na Jasną Górę 18 sierpnia.