Kiedyś usłyszał: „Tomek, jak to jest biegać?”. Teraz przebiega tysiące kilometrów, zbierając pieniądze na potrzeby osób z niepełnosprawnością. W ciągu 18 dni przebiegł przez całą Polskę. Biegł do Rzymu i Barcelony. Ostatnio pobiegł ze Stadionu Śląskiego do Aten, odpoczął przez jeden dzień i… wrócił biegiem do Polski. Tomasz Sobania to biegacz ekstremalny.