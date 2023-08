W czasie homilii metropolita krakowski przypomniał wydarzenia sprzed 60 lat, gdy koronami papieskimi kard. Stefan Wyszyński ukoronował wizerunek Matki Bożej Ludźmierskiej. Wspominał także prorocze słowa ówczesnego prymasa: "Karol, Matka Boża przekazuje ci władzę", będące komentarzem po złapaniu berła, które w trakcie podnoszenia figury wypadło z ręki Królowej Podhala.

Arcybiskup przywołał fragment homilii kard. Wyszyńskiego sprzed 60 lat, który wówczas odwoływał się do encykliki Jana XXIII Pacem in terris. Prymas mówił: "Każdy człowiek ma te same prawa. A szczególnie prawo do prawdy, prawo do wolności, prawo do sprawiedliwości i szacunku, i prawo do miłości”.

Abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę na aktualność tych słów po 60 latach. - Potrzeba nam prawdy, potrzeba wolności, sprawiedliwości i szacunku, potrzeba miłości - mówił hierarcha. Wskazał, że obecny świat dokonuje zamachu na prawdę, co przejawia się w subiektywizmie i relatywizmie. - Ideologia gender, kwestionująca bycie od poczęcia kobietą lub mężczyzną, jest zamachem na prawdę o człowieku - podkreślał abp Jędraszewski.

Zaznaczył, że odpowiedzi na tę sytuację Kościół powinien szukać w słowach Jezusa wypowiedzianych do uczniów w Wieczerniku, gdy mówił, że po Jego odejściu to Duch Święty "przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie". Wskazał też na zwycięstwo Maryi, która przekazuje prawdę o miłości Boga do człowieka. Metropolita krakowski przywołał także postać św. Maksymiliana Kolbego, który w Auschwitz zachęcał współwięźniów, by nie dali się zwyciężyć złu, grzechowi i nienawiści. - On na swoich oprawców patrzył jak na biednych ludzi, modlił się za nich, by stali się na nowo dziećmi Boga. Oni tego nie znosili - komentował krakowski hierarcha.

- Mamy prawo do miłości, mamy prawo do prawdy, w świecie, w którym kłamstwem próbuje budować się sukcesy polityczne; mamy prawo do sprawiedliwości w ojczyźnie, która od samych początków swoich dziejów jest chrześcijańska - mówił abp Marek Jędraszewski. Zachęcał do modlitwy, by w "nowych odsłonach dziejowych Polacy umieli domagać się prawdy i żyć w prawdzie”; by umieli "żyć w wolności, a nie od niej uciekać, oddając w inne ręce losy suwerenności naszej ojczyzny"; by umieli „patrzeć na siebie w duchu szacunku, a nie poniżania, inwektyw i kłamstw"; by podjęli na nowo dzieło budowania prawdziwej cywilizacji miłości.

Na zakończenie liturgii kustosz sanktuarium ks. Maciej Ścibor złożył życzenia abp. Markowi Jędraszewskiemu oraz innym złotym jubilatom, którzy koncelebrowali sumę odpustową, z okazji 50-lecia święceń kapłańskich.

Do Ludźmierza na uroczystości odpustowe wielu górali przybyło w strojach regionalnych, przygrywała kapela regionalna i śpiewał zespół "Podhalanie", grała także orkiestra dęta. Były delegacje z pocztami sztandarowymi Związku Podhalan, górników. Z pielgrzymami modlili się także podhalańscy parlamentarzyści i władze samorządowe.

Na program uroczystości odpustowych i jubileuszowych złożyła się jeszcze uroczysta Pasterka Maryjna, której o północy z 14 na 15 sierpnia przewodniczył bp Jan Zając, świętujący w tym roku jubileusz 60-lecia kapłaństwa. Pasterkę poprzedził wieczór poezji "Gaździna Podhala oczami poetów".

Parafianie z Ludźmierza - zgodnie z wieloletnią tradycją - zostawili na czas trwania odpustu w dzień i w nocy otwarte bramy do swoich posesji, by pielgrzymi mogli tam zaparkować swoje samochody. Dojazdowe drogi główne do sanktuarium były przystrojone.

"Maryja uczy nas przebaczać" - to hasło Dni Maryjnych, które poprzedzały bezpośrednio uroczystości odpustowe. W ich ramach trwały rekolekcje prowadzone przez ks. dr. hab. Roberta Nęcka, wykładowcę Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Z kolei górale z podhalańskich oddziałów Związku Podhalan prowadzili modlitewne czuwanie.

Kolejnym ważnym wydarzeniem obchodów 60-lecia koronacji figury MB Ludźmierskiej będzie wystawa "Ludźmierskie sakralia”. Otwarcie ekspozycji zaplanowano na najbliższy piątek (18 sierpnia, godz. 18.00 w galerii MBWA "Jatki" w Nowym Targu). Wystawa trwać będzie do 24 września. Największym skarbem wystawy będzie figura Matki Bożej przywieziona prawdopodobnie przez oo. cystersów do Ludźmierza w XV w., obecna w sanktuarium do 1938 r. Obecnie przechowywana jest w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie.

Historia sanktuarium w Ludźmierzu sięga 1234 r., gdy Teodor Gryfita, po uzyskaniu pozwolenia od księcia krakowskiego Henryka Brodatego, osadził w Ludźmierzu zakon cystersów. Budowę kościoła ukończono w 1238 r. Jego istnienie potwierdził w XV w. Jan Długosz, podając, że był to kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kult Matki Bożej Ludźmierskiej, zwanej Gaździną Podhala, trwa od średniowiecza. Według legendy pewien podróżujący kupiec - handlarz winem - znalazł się w niebezpieczeństwie. Zabłądził nocą na bagnach. Przerażony modlił się do Matki Bożej i prosił o pomoc. Przyrzekł, że jeżeli zostanie cudem wybawiony z opresji, sporządzi figurkę Matki Bożej i przekaże ją do kościoła w Ludźmierzu. Wtedy dostrzegł światło w świątyni i odnalazł drogę. W podziękowaniu za uratowanie życia ofiarował kościołowi figurkę Madonny. Historycy szacują powstanie figury na rok 1400.