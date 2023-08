Największym skarbem wystawy "Ludźmierskie sacralia" jest figura Matki Bożej, przywieziona prawdopodobnie przez cystersów do Ludźmierza w XV w., a obecna w sanktuarium do 1938 roku.

Wernisaż wystawy odbył się w piątek 18 sierpnia w nowotarskiej Galerii "Jatki”, którą prowadzi Małopolskie Centrum Kultury "Sokół” w Nowym Sączu. - Trwający jubileusz 60. rocznicy koronacji Ludźmierskiej Pani stał się inspiracją do pokazania dzieł sztuki na ogół niedostępnych, a przechowywanych w zakrystii, na plebanii, w magazynach - podkreślał ks. Maciej Ścibor, kustosz sanktuarium w Ludźmierzu. W wernisażu wziął udział także jego poprzednik ks. Jerzy Filek. Przybyli ponadto duchowni pracujący na Podhalu, m.in. ks. Mieczysław Łukaszczyk, ks. Władysław Zązel i proboszcz parafii św. Katarzyny ks. Zbigniew Płachta.

Na specjalną uwagę na wystawie zasługuje gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem, która do 1938 r. była w ludźmierskiej świątyni, a obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie. - Jej wypożyczenie stało się możliwe dzięki współpracy i osobistej życzliwości dyrektora ks. Jacka Kurzydły. Madonna z Dzieciątkiem choć na krótki czas wróciła więc na Podhale i może być podziwiana przez odwiedzających wystawę - mówiła Anna Dziubas, kurator wystawy i kierownik nowotarskiej Galerii "Jatki".

O najcenniejszym eksponacie na wystawie, bo pochodzącym z ok. 1425 r., mówił obecny na wernisażu ks. Kurzydło, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie. - Ta figura przeszła wiele. W pewnym okresie była przerobiona. Ktoś zafascynowany Matką Boską Niepokalaną wyrwał figurze Dzieciątko i uciął stopy. Na szczęście w XX w. udało się odwrócić te zmiany, zrekonstruować stopy, powróciła też figurka Dzieciątka - mówił ks. Kurzydło.

Na wystawę "Ludźmierskie sacralia" składają się jeszcze inne figury, obrazy, naczynia i szaty liturgiczne. - Każdy z tych przedmiotów ma swoją historię, wiążą się one z wieloma modlitwami, intencjami, może także cudami. Wszystkie pokazują coś, co jest nie do przecenienia - doświadczenie Boga - mówiła z kolei prof. Anna Mlekodaj, autorka katalogu ilustrującego wystawę.

Wszystkim osobom zaangażowanym w pracę na rzecz przygotowania wystawy gratulował burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha. - Od wieków nasi dziadkowie i ojcowie chodzili na odpust i po odpust do Ludźmierza, zanosili prośby czy błagania przed tymi właśnie eksponatami. To piękna karta naszej podhalańskiej historii - mówił. Jego słów słuchał m.in. Bogusław Waksmundzki, wicestarosta powiatu nowotarskiego. - To podróż w tradycję i kulturę oraz religię kilkudziesięciu pokoleń całych rodzin góralskich, które modliły się przy figurze Madonny z Dzieciątkiem - zauważył Andrzej Zarych, dyrektor MCK "Sokół" w Nowym Sączu.

Wielki wkład w organizację ekspozycji "Ludźmierskie sacralia" mieli A. Dziubas, prof. Mlekodaj oraz Anna i Marcin Ozorowscy. Wystawa odbywa się pod honorowym patronatem Witolda Kozłowskiego, marszałka województwa małopolskiego, i burmistrza Watychy.

Wernisaż uświetniła kapela regionalna Podhalanie z Ludźmierza, a o poczęstunek zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ludźmierzu. Do Nowego Targu przybyły również siostry urszulanki, pracujące w ludźmierskim sanktuarium.

Wystawę "Ludźmierskie sacralia" będzie można oglądać w Galerii "Jatki" do 24 września. Ekspozycja jest czynna 7 dni w tygodniu od godz. 10 do 17. Wstęp na nią kosztuje symboliczną złotówkę dla dzieci i seniorów, dorośli zapłacą 2 zł.