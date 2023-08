Jej głównym punktem była Msza św., której przewodniczył abp Marek Jędraszewski.

W homilii metropolita krakowski przypomniał m.in. Ewangelię, w której Jezus nakazał dopuścić do siebie dzieci i wskazywał je jako wzór dla dorosłych. - Miłosierdzie jest dla osób, które szczerym i ufnym sercem zbliżają się do Chrystusa pełnego miłości miłosiernej - zaznaczył arcybiskup, cytując słowa Jezusa mówiącego o prostaczkach, czyli o ludziach czystego serca. Zdaniem arcybiskupa Jezus prosił tym samym, by uczyć się od Niego właściwej postawy i mieć serce na Jego wzór. - Tylko serce na wzór dziecka: pokorne, ciche, ufne, może w pełni doświadczyć tego, czym jest Boży pokój, płynący z Bożego miłosierdzia. (…) Moc Bożego dziecka sprawia, że nie ma najmniejszych lęków, by pełnić to, czego oczekuje od nas miłosierny Bóg - podkreślił metropolita.

Podczas Mszy św. zostały poświęcone kolejne Dzwony Nadziei. Pierwszy z nich trafi do Polskiego Sanktuarium Narodowego na Kahlenbergu z okazji 340. rocznicy odsieczy wiedeńskiej i 40. rocznicy pielgrzymki św. Jana Pawła II na Kahlenberg. Drugi pojedzie do sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Bacchus Marsh w archidiecezji Melbourne w Australii.

Jubileuszowa X Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia miała wymiar międzynarodowy i została zorganizowana w rocznicę konsekracji bazyliki Miłosierdzia Bożego i zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez św. Jana Pawła II.