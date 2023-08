Celebrował on uroczystą sumę odpustową w zabytkowym, drewnianym kościele w Kościelisku. - Przeżywamy ten odpust w duchu wdzięczności Bogu wszechmogącemu za 100-lecie parafii św. Kazimierza Królewicza, powołanej do życia dekretem biskupa krakowskiego Adama Stefana Sapiehy z 12 stycznia 1923 roku. Ten akt poprzedziły wieloletnie starania mieszkańców Kościeliska o postawienie na tej malowniczej ziemi kościoła. Możemy sobie wyobrazić, że niełatwo było im podążać na niedzielną Mszę św. do odległych parafii, do których wcześniej należeli - najpierw do Czarnego Dunajca, potem do Chochołowa i wreszcie do Zakopanego. Marzenia zaczęły się spełniać, gdy w 1909 roku ruszyła budowa kościoła, a duszpasterstwo na miejscu zaczął organizować zakopiański proboszcz, ks. Kazimierz Kaszelewski. Nowa, okazała świątynia, wybudowana w ciągu 5 lat, została poświęcona 2 lutego 1916 roku - przypomniał kard. Stanisław Dziwisz.

Metropolita senior przywołał fragment listu mieszkańców gminy Kościelisko do biskupa krakowskiego kardynała Jana Puzyny z lutego 1909 r. Jego fragment brzmiał: "Tak my się przed naszym Arcypasterzem użalamy na naszą bidę i nędzę i bardzo pokornie prosimy, żeby nas wzion w swoją opiekę i nam pozwolił pobudować kościół a potem dał nam księdza jako ojca duchownego". - Przy czytaniu tego listu, jaki mieszkańcy Kościeliska napisali ponad 100 lat temu, rodzi się jedna ważna myśl i pytanie. Dziś, gdy mamy łatwy dostęp do naszych świątyń, czy możemy ze spokojnym sumieniem, bez ważnej przyczyny rezygnować z niedzielnej Mszy św.? Przecież jest ona podczas tygodnia najważniejszym spotkaniem z Chrystusem we wspólnocie Kościoła - podkreślał kard. Dziwisz.

- Przeżywając jubileusz 100-lecia parafii, chcemy wyrazić wdzięczność Panu Bogu za otrzymane łaski przez wstawiennictwo patrona naszej wspólnoty św. Kazimierza Królewicza. Niech to dziękczynienie będzie widzialnym znakiem dla następnych pokoleń parafian i gości. Niech motywuje je do dawania świadectwa swojej wiary w tym miejscu. Dla wszystkich chcemy upraszać Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski - mówił ks. Krzysztof Smoter, proboszcz parafii w Kościelisku, dziękując kard. Stanisławowi Dziwiszowi za obecność.

Do Kościeliska na uroczystości przyjechali duchowni z całego dekanatu zakopiańskiego na czele z dziekanem zakopiańskim ks. Bogusławem Filipiakiem. Suma odpustowa zakończyła się procesją wokół kościoła parafialnego. Wielu parafian było ubranych w stroje regionalne, przygrywała także kapela. Główni celebransi Eucharystię odprawiali w góralskich ornatach.

Wizytówką parafii, ale i całej gminy, jest drewniana świątynia w Kościelisku, od 2018 r. wpisana do rejestru zabytków. Wnętrze tego domu Bożego służyło wiele razy do nagrywania przez polskie stacje telewizyjne koncertów na różne okazje, np. na Boże Narodzenie. Niezwykłym prezentem w roku jubileuszowym stała się informacja o przekazaniu od władz państwowych czeku aż na 3,5 mln zł, które będą przeznaczone na remont kościoła. Będą to największa inwestycja i najbardziej zaawansowane prace konserwatorskie od powstania świątyni.

Warto dodać, że z okazji 100-lecia parafii można w starej plebanii oglądać okolicznościową wystawę.