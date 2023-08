VI edycja nagrody Veritatis Splendor  

Jeszcze tylko do 31 sierpnia można zgłaszać kandydatów do Nagrody im. Jana Pawła II "Veritatis Splendor", która docenia działania i postawy otwarte na inne kultury, przezwyciężające stereotypy oraz skierowane na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem.

Nagroda przyznawana jest przez województwo małopolskie we współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie osobom fizycznym lub prawnym, które "swoją działalnością przyczyniają się do budowania płaszczyzn porozumienia dla różnych społeczeństw, dla otwartości na treści różnych kultur, na dialog międzyreligijny, na zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości, a także wyróżniają się w służbie drugiemu człowiekowi". Została ustanowiona dla upamiętnienia Światowych Dni Młodzieży, które odbywały się w Krakowie w 2016 roku. Laureatką pierwszej edycji konkursu została s. Rosemary Nyirumbe. Należącą do Zgromadzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa zakonnicę doceniono za "niestrudzone krzewienie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej, nauczanie dialogu i wzajemnego poszanowania".

Druga odsłona nagrody miała miejsce w 2018 roku. "Ks. Mieczysław Puzewicz, rozumiejąc głębokie znaczenie słowa »Solidarność«, wyciąga pomocną dłoń do tych, których odrzucono i wykreślono ze społeczeństwa. Przywraca im wiarę w drugiego człowieka. Budzi w nich to, co zostało im zabrane: człowieczeństwo i elementarną godność" - przypominają organizatorzy konkursu.

W 2020 r. wyróżnienie otrzymał Szpital Uniwersytecki w Krakowie, szczególnie za leczenie pacjentów z COVID-19 podczas pandemii jako szpital jednoimienny oraz równocześnie jako szpital "zwykły", co wiązało się z wielkim zaangażowaniem pracowników szpitala.

Kolejnym laureatem zostało Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie, które od ponad 40 lat niesie wszechstronną i specjalistyczną pomoc nieuleczalnie chorym na ostatnim etapie ich życia. W piątej odsłonie uhonorowano Dom św. Marcina de Porres w Fastowie w Ukrainie, Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Nagroda im. Jana Pawła II "Veritatis Splendor" nie tylko upamiętnia wybitnego Małopolanina Jana Pawła II, ale także podkreśla wyjątkowość historii i tradycji regionu, jakim jest Małopolska oraz podkreśla jego tożsamość na arenie międzynarodowej.

Laureat lub laureaci nagrody wybierani są corocznie przez Kapitułę Nagrody "Veritatis Splendor", a pula nagród wynosi 390 tys. zł. Termin przyjmowania zgłoszeń do tegorocznej odsłony wyróżnienia upływa 31 sierpnia. Zgłoszenia należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie w godz. od 8 do 16 lub za pośrednictwem poczty (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament KD, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: "Nagroda Veritatis Splendor").