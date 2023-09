Rok szkolny z Bogiem  

Metropolita zwrócił się ze specjalnym przesłaniem z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. - Niech ten rok będzie czasem przekazywania tego, co cenne i ważne - mówił do nauczycieli. - A wam życzę wspaniałych przygód szkolnych, nie tylko klasówek i sprawdzianów, ale tego, żeby razem się spotykać i zdobywać wiedzę, a także osiągać niemałe sukcesy w dziedzinach sportowych. Niech ten rok będzie dla was czasem pełnym radości i szczęścia. Szczęść wam Boże! - powiedział zaś do uczniów.

Arcybiskup Jędraszewski odprawił dziś także Mszę św. w kościele parafialnym pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki na krakowskim os. Złocień z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w tamtejszej Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Agatowej 41. To zupełnie nowa szkoła. Rozpoczęła działalność oficjalnie 1 września bieżącego roku. Mieści się w nowoczesnym budynku, zbudowanym od podstaw w latach 2020-2023. To jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w mieście. Znalazły się w nim: 24 sale lekcyjne, w tym 4 pracownie przedmiotowe (chemiczna, biologiczna, informatyczna, fizyczna), świetlica, biblioteka z czytelnią, kuchnia z jadalnią, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i sanitarne, hala sportowa z trybunami na ok. 180 miejsc, sala treningowa, boisko na dachu hali. W placówce będzie się mogło uczyć ok. 600 uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 20 na os. Złocień nie tylko jest nową placówką oświatową. Mieści się także w nowo zbudowanym budynku. Adam Wojnar

W czasie liturgii arcybiskup poświęcił krzyże do sal lekcyjnych, tornistry i przybory szkolne uczniów z klas pierwszych oraz budynek szkoły. Zwrócił się jednak do nauczycieli i uczniów przede wszystkim z przesłaniem duchowym. - Jest jedna prawda, którą trzeba głosić w porę i nie w porę, czy się to komuś podoba, czy nie - zauważył, adresując te słowa do nauczycieli, katechetów i kapłanów. - Potrzebni są światu ludzie, którzy wiedzą, na czym polega prawda i mają w sobie moc, by ją głosić w każdej sytuacji, na dobre i na złe, by ludzi doprowadzić do Pana Boga - dodał metropolita.

Stwierdził dobitnie, że "nauczyciele i katecheci mają być odważni w głoszeniu prawdy". - Mają swoim życiem to, co głoszą, potwierdzać. Mają być pełni dobroci i życzliwości, żeby dzieci mniejsze i większe z całą ufnością mogły przyjmować to wszystko, co będzie im w szkole przekazywane jako prawda - zaznaczył. Powiedział także, że zabrani modlą się za nauczycieli i katechetów, ale także za dzieci, by z radością przychodziły do szkoły, gdzie będzie im przekazywana prawda. - Módlmy się za dzieci, by wzrastały jak Jezus, który będąc poddanym i kochając Maryję i Józefa, wzrastał w łasce u Boga i ludzi - zakończył abp Jędraszewski.