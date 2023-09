Bieganie i otwarte serca  

Bieg jest częścią Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II "Veritatis Splendor", która jest przyznawana osobom wyróżniającym się szczególnymi zasługami na rzecz szerzenia dialogu w wymiarze kulturowym, społecznym i międzyreligijnym oraz kierującym się w swoim życiu i działalności nauką papieża Polaka. - Podobnie jest z tym biegiem - on również nawiązuje do św. Jana Pawła II, przede wszystkim do jego nauczania o dialogu ponad podziałami. W tym wydarzeniu często biorą udział nie tylko osoby wierzące, ale również te, dla których bieganie jest pasją, a jednocześnie mają otwarte serca, by pomóc bliźnim w potrzebie. Dzieje się tak dlatego, że połowa opłaty wpisowej uczestników jest przeznaczana na cele charytatywne - wyjaśnił ks. Sebastian Kozyra, p.o. dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, organizatora wydarzenia.

W ramach zmagań przygotowano dwie trasy. Główny bieg o dystansie 5 km rozpoczął się i zakończył na pl. Jana Pawła II w Wadowicach. Mógł w nim wziąć udział każdy, kto skończył 16 lat.

Najszybciej ów dystans pokonał Sylwester Lepiarz - zajęło mu to dokładnie 15 minut i 1 sekundę. Tuż za nim na podium uplasowali się Patryk Marmon i Szymon Dobaj. W kategorii kobiet zwyciężyła żona ostatniego z nich Aleksandra Dobaj, osiągając czas 20 minut i 40 sekund. Po niej na metę wbiegły Kinga Jurzec i Beata Jarzębowicz. - To wydarzenie łączy w sobie przyjemne z pożytecznym. Możemy sprawdzić się w naszej pasji, a jednocześnie pomóc potrzebującym. To naprawdę realizacja w praktyce nauczania św. Jana Pawła II i cieszę się, że mogłam tutaj spróbować swoich sił - oceniła zwyciężczyni w kategorii kobiet.

Oprócz biegu głównego odbył się także Bieg Lolka dla dzieci w wieku 3-7 lat. - Bardzo fajnie, że w rodzinnym mieście papieża Polaka spotykamy się, by dbać o tężyznę fizyczną, która była przecież dla niego niezwykle ważna. To też dobry sposób, by zwłaszcza tym najmłodszym mówić o Karolu Wojtyle - ocenił pan Stanisław, który na wydarzenie przybył z synem.

Realizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie "Pro-Run" Wrocław. Zwycięzcom nagrody wręczyli ks. Kozyra i Iwona Gibas, członek Zarządu Województwa Małopolskiego. - To dla nas ogromna radość, że tak wiele osób bierze udział w tym biegu. Widać, że dla wielu św. Jan Paweł II jest niezwykle ważny i naprawdę zasługuje na przyznane mu miano patrona Małopolski - podkreśliła I. Gibas.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II "Veritatis Splendor", której wadowicki bieg jest elementem, została ustanowiona w 2016 roku. Upamiętnia też Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w Polsce w tym samym roku.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest samorządową instytucją kultury, którą tworzą województwo małopolskie, gmina miejska Kraków oraz Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!". Od 1 stycznia 2009 r. celami jego działania są zachowanie i promowanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty Jan Paweł II, oraz dialog między religiami i kulturami.