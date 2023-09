Krzeptówki zapraszają najmłodszych  

Głoszeniem tajemnic Fatimy pallotyni z Zakopanego zajmują się od 1950 roku, kiedy to przybyli pod Giewont. Pokoleniowy przekaz wiary ulega jednak załamaniu, dlatego na Krzeptówkach powstał program nabożeństw pierwszych sobót miesiąca skierowany przede wszystkim do dzieci. Działa on już od ponad roku jako odpowiedź na pragnienie rodziców małych dzieci, którzy nie mogli uczestniczyć z pociechami w typowych nabożeństwach, gdzie przekazywane treści są po prostu za trudne i zbyt nużące dla małego człowieka. – Tymczasem Matka Boża w Fatimie przyszła przecież do dzieci. Nie do dorosłych, wykształconych, do księdza czy biskupa – podkreśla Malwina Wyszyńska, odpowiedzialna za propagowanie dziecięcej modlitwy.

– Mamy trudne czasy, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci: szum informacyjny, wiadomości, którymi jesteśmy bombardowani z mediów. Oczywiście jest to świat, w którym dzieje się wiele dobrego, ale nie da się zignorować niekorzystnych dla najmłodszych efektów w postaci rozproszenia uwagi, braku koncentracji, zmęczenia nadmiarem bodźców – wymienia M. Wyszyńska.

Tym ważniejsze jest takie opracowanie treści fatimskich, by skutecznie docierały do odbiorców – starszych i młodszych. Materiały umieszczane na stronie pierwszesobotydladzieci.pl mają atrakcyjną oprawę multimedialną, są angażujące i ciekawe. – To nie jest łatwe. Wiem, bo sama mam dzieci w wieku szkolnym – przyznaje pani Malwina. Ma czterech synów. Wszyscy są ministrantami, którzy aktywnie włączają się w pierwszosobotnie spotkania.

– Przyjeżdżają rodziny z całego kraju, m.in. z Krakowa, z Łodzi, znad morza, mamy rodzinę, która co miesiąc przyjeżdża na to nabożeństwo z centralnej Polski – odpowiada Malwina Wyszyńska. Coraz więcej parafii interesuje się tą inicjatywą, zwłaszcza tam, gdzie istnieją dziecięce kółka różańcowe, albo te, którym patronuje Matka Boża Fatimska.

W sobotę 7 października dzieci z całej Polski spotkają się na Krzeptówkach na modlitwie fatimskiej. Początek o godz. 14, a w programie m.in. pokaz tańca góralskiego oraz lekcja regionalną w wykonaniu zespołu młodzieżowego „Skibowiańskie Zwyrtliki”, by zapoznać najmłodszych z kulturą góralską. Wystąpi także zespół „Promyczki Dobra”. nabożeństwo pierwszosobotnie rozpocznie się o godz. 16.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie pierwszesobotydladzieci.pl. Tam również prowadzone są zapisy.