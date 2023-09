Kraków. 40 lat parafii na Dąbiu  

Parafia została erygowana 23 września 1983 r. dekretem kard. Franciszka Macharskiego. Przypomniał o tym ks. proboszcz Paweł Gawron. W uroczystości wzięli udział m.in. kapłani, którzy współtworzyli dąbską wspólnotę parafialną w trakcie czterech dekad jej istnienia.

Metropolita krakowski w homilii nawiązywał do historii parafii i udzielał wskazań duchowych. Przypomniał, że kard. Karolowi Wojtyle zależało, żeby patronem parafii w Dąbiu, która prężnie się wówczas rozwijała, był św. Stanisław, biskup i męczennik - patron na czas zmagań. Arcybiskup zauważył, że symboliczny jest fakt, że w dniu, kiedy Jan Paweł II na Placu św. Piotra inaugurował swój pontyfikat, w kaplicy punktu katechetycznego przy ul. Zwycięstwa 21 na Dąbiu odprawiono pierwszą Mszę św. Po erygowaniu parafii w 1983 r., rozpoczęto budowę kościoła, by dolną jego część poświęcić już w następnym roku. Kolejni proboszczowie troszczyli się o wznoszenie murów, wyposażenie i wystrój kościoła. - Każdy rok wypełniany był zatroskaniem i miłością do tej świątyni. Ale ta świątynia, jej wzrost, jej coraz bardziej widoczne piękno, to tylko zewnętrzna strona rzeczywistości, która tutaj na Dąbiu dokonuje się od 40 lat - dodał, wskazując, że przez postawę wiary, czuwania, zatroskania o duchowy wzrost, objawia się wielka tajemnica Bożych łask, które zlewają się na tych, którzy w tej świątyni się modlą. - Poświęcenie, czuwanie, miłość to rzeczywistości duchowe, które są możliwe dzięki temu, że żyjecie inną logiką niż logika tego świata - podkreślił metropolita. Dziękował za wszelkie dobro, które dokonywało się przez 40 lat istnienia parafii. Modlił się, by to dobro było przedłużane i stanowiło dobry zasiew dla tych, którzy w tym kościele będą oddawać chwałę Bogu w przyszłości.

W trakcie uroczystości poświęcono ufundowaną przez senatora Kazimierza Wiatra tablicę, upamiętniającą postać ks. Jana Matyasika, organizatora życia religijnego na Dąbiu w I połowie XX w. Dąbie należało do 1929 r. do parafii św. Mikołaja, potem zaś do nowo utworzonej parafii św. Kazimierza na Grzegórzkach.

