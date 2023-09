Lotnictwo. Kraków Airport z rekordem pasażerów  

Prezes Kraków Airport nie kryje satysfakcji ze statystki dotyczącej Balic. - Cała drużyna lotniska wspólnie z przewoźnikami konsekwentnie realizują plan rozbudowy siatki połączeń #PROSTOzKRAKOWA, dbając o bezpieczeństwo i komfort pasażera, z wszystkimi jednostkami funkcjonującymi na lotnisku, Strażą Graniczą, Odziałem Celnym Port Lotniczy Kraków-Balice, agentami obsługi naziemnej, równocześnie wzbogacając wachlarz usług pozalotniczych - podkreśla Radosław Włoszek, prezes KA.

Przed pasażerami ostatnie tygodnie sezonu lato 2023. - Jednak już dzisiaj zachęcamy do skorzystania z naszej jesienno-zimowej oferty i dziękujemy za to, że wybieracie nasze lotnisko jako początek/koniec podróży – zaznacza R. Włoszek. Nowości w letnim rozkładzie nie zabraknie. Z Krakowa będzie można m.in. pierwszy raz bezpośrednio polecieć na Fuerteventurę, jedną z Wysp Kanaryjskich. Pozostaną też bezpośrednie połączenia do Stanów Zjednoczonych.

Małopolskie lotnisko ma też inny powód do radości. W Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II powstaje nowy terminal cargo. Pozwoli on na zwiększenie możliwości przeładunkowych do 8 tys. ton rocznie, zostanie zbudowany w oddaleniu od terminala pasażerskiego, co pozwoli na odseparowanie ruchu ciężkich pojazdów od samochodów osobowych. Obiekt będzie się składał z dwóch części - biurowej i magazynowej o powierzchni 5600 m kw. i kubaturze 39 tys. m sześc. Tutaj też będzie zlokalizowany nowy wjazd na teren lotniska z punktem kontroli bezpieczeństwa. Nowy terminal będzie gotowy za dwa lata.

- Konsekwentnie realizujemy wszystkie inwestycje założone w zatwierdzonym w 2018 r. planie generalnym oraz w wieloletnim planie finansowym udziałowców spółki krakowskiego lotniska - oddaliśmy już do operacyjnego użytkowania pierwszy fragment nowo wykonanej nawierzchni płyty postojowej samolotów w części zachodniej z 6 nowymi stanowiskami postojowymi - zaznacza R. Włoszek.