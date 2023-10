Akademia Sztuk Pięknych. Graficy i architekci wnętrz w nowej siedzibie  

Wydziały będą teraz działały w budynku dawnej Szkoły Przemysłowej Żeńskiej, której spadkobierczynią był Zespół Szkół Odzieżowych. Po przeprowadzce tych szkół w 2012 r. w inne miejsce, budynek został kupiony w czerwcu 2015 r. od gminy miejskiej Kraków przez ASP, a następnie gruntownie wyremontowany kosztem 55 mln zł, z czego 40 mln zł pochodziło z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace rozpoczęto w czerwcu 2017 r.

- Udało się zrealizować nasze marzenie. Stworzyliśmy przestrzeń zaprojektowaną i wyremontowaną w taki sposób, by dawała jak najlepsze warunki do pracy - podkreśla prof. Andrzej Bednarczyk, rektor ASP. - Co ważne, uratowane i zachowane zostało samo przeznaczenie budynku, który - dzięki przeprowadzonej wszechstronnej rewitalizacji - nadal pełnić będzie funkcje edukacyjne. Warto podkreślić, że nowa siedziba ASP przy ulicy Syrokomli naturalnie wpisuje się w pejzaż instytucji kulturalnych, położonych na osi Alei Trzech Wieszczów - budynek sąsiaduje z modernistycznymi gmachami kina Kijów i hotelu Cracovia (ten ostatni jest od roku 2016 własnością Muzeum Narodowego w Krakowie), a dalej z Gmachem Głównym Muzeum i Biblioteką Jagiellońską. W przeciwnym kierunku sąsiadem Uczelni będzie przyszłe muzeum w zabytkowej willi rodziny Kossaków - informuje Andrzej Knapik, rzecznik prasowy uczelni.

W nowej lokalizacji studenci i wykładowcy będę mieli bardziej komfortowe warunki działania niż było to w poprzedniej lokalizacji przy ul. Szczepana Humberta.

Budynek przy ul. Syrokomli 21 ma charakter zabytkowy. Zaprojektował go w latach 1913-1914 znany architekt krakowski Jan Zawiejski, projektant m.in. gmachu Teatru im. Juliusza Słowackiego. Wybuch I wojny światowej uniemożliwił pełne dokończenie budowy. Zrobiono to dopiero w 1921 r. z przeznaczeniem na potrzeby Szkoły Przemysłowej Żeńskiej. Trzypiętrowa budowla składa się z korpusu głównego i dwóch skrzydeł bocznych. - Warto dodać, że zarówno w Szkole Przemysłowej Żeńskiej, jak i w jej spadkobiercy - Zespole Szkół Odzieżowych, wykorzystywano w nauczaniu przedmiotów teoretycznych i plastycznych, dorobek sztuk plastycznych. Wieloletnią nauczycielką projektowania ubiorów była np. Zofia Piasecka-Tarabuła (1932-2017), absolwentka ASP - mówi Jarosław Kazubowski, historyk sztuki i publicysta.